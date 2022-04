L'Institut Mallorquí d'Afers Socials i Mater refermen la seva col·laboració per a continuar millorant la vida de les persones amb diversitat funcional

Aquest divendres, la consellera del Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca i presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Sofía Alonso, i el director insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, Andrés López, han visitat Mater. Més concretament, els responsables han recorregut algunes de les instal·lacions -les ubicades a la barriada de Son Gotleu- d'aquells serveis de l'organització que romanen concertats amb la institució insular: Ocupacional, Centre de Dia, Residència, Habitatge Supervisat, Suport a l'Habitatge i Fundació Tutelar. En el transcurs de l'activitat, els i les coordinadores dels esmentats serveis han explicat l'estructuració i el funcionament d'aquests, els principals programes i projectes i les sinergies existents amb altres entitats públiques i privades.

La directora general de l'organització, Bàrbara Mestre, que ha agraït «enormement» la visita, ha assegurat que «Mater reafirma la seva ferma voluntat de col·laboració amb l'IMAS» amb la finalitat de «continuar millorant la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i de les seves respectives famílies». En aquest sentit, Mestre ha manifestat la satisfacció de l'entitat per poder oferir- mitjançant la concertació de places amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials- suports a un total de 568 usuaris/àries. «Seguim treballant, de valent, perquè aquestes persones aconsegueixin el màxim desenvolupament personal i inclusió social, assolint un rol actiu dintre de la seva pròpia comunitat a través d'una participació efectiva», ha subratllat la directora general.

Per la seva part, la presidenta de l'IMAS, Sofía Alonso, ha felicitat «tot l'equip de Mater per la seva tasca i el seu esforç a l'hora d'impulsar un canvi de model amb nous projectes i iniciatives que faciliten que les seves persones usuàries tenguin majors oportunitats per a la seva plena inclusió social i laboral». «Volem fer valdre la tasca que desenvolupen les entitats, fomentant la millora de les condicions laborals del sector i les condicions de creixement futures, i, per fer-ho de manera eficient, és molt important que hi hagi una planificació conjunta entre les entitats i les administracions per poder construir un pacte que doni una resposta real».