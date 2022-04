Comença una nova campanya d’alt risc d’incendis forestals amb el repte afegit de la previsió d’una alta pressió humana

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, i el gerent de l’IBANAT, Joan Ramon, han presentat, aquest divendres, la campanya d’alt risc d’incendis forestals, que comença el pròxim dia 1 de maig i durarà fins al 15 d’octubre. A partir d’aquest proper diumenge, per tant, no es pot fer foc en terreny forestal ni a menys de 50 metres d’aquest. Per a fer foc a la franja que va dels 50 als 500 metres de terreny forestal cal sol·licitar una autorització administrativa.

El conseller ha demanat a la ciutadania «que extremi la precaució i eviti imprudències davant un estiu on es preveu un augment significatiu de població visitant, i en conseqüència, poden augmentar les negligències o els accidents en els entorns forestals».

L’operatiu d’extinció, que funciona durant tot l’any, s’activa totalment durant la campanya estival d’incendis i integra un total de 350 persones entre les brigades, enginyers tècnics i forestals, Agents de Medi Ambient, personal de la Central de Comunicacions d’Incendis Forestals (CCIF), i tripulacions dels mitjans aeris. El gerent de l’IBANAT ha destacat, en aquest sentit, que «encara que els mitjans humans i materials es distribueixen per illes, el dispositiu està dissenyat i compta amb protocols perquè sigui un dispositiu interinsular amb capacitat de mobilització de mitjans allà on sigui necessari».

La campanya s’ha presentat, enguany, a la base d’operacions d’incendis forestals de Petra, situada a l’aeròdrom Pep Mercader, on l'IBANAT ha fet una inversió de 137.819,00 € per a la renovació de la base modular de l'operatiu. Amb aquesta remodelació, s'ha habilitat un espai per a la brigada helitransportada i agents de medi ambient, i un altre espai per als pilots i mecànics que operen les aeronaus. A més, s'ha instal·lat un equip de plaques solars en el sostre de la base per a garantir l'eficiència energètica de les instal·lacions.



Com a novetat, el dispositiu comptarà amb un dipòsit d’aigua transportable per a l’execució de maniobres d’atac directe amb línia d’aigua en zones de difícil accés.

Atesa la complexa orografia i distribució del combustible forestal, un equip d’aquestes característiques té la particularitat de poder ser posicionat i muntat de forma relativament ràpida, i alhora pot ser proveït permanentment d’aigua mitjançant descàrrega de mitjans aeris, sobretot en tasques de remat i liquidació. Té una capacitat de 3.000 litres d’aigua, pot dur el material auxiliar necessari (mànegues, motxilles, llances, etc.) i inclou una motobomba per a la impulsió d’aigua.

Tot i el dèficit de precipitació acumulada enguany, les darreres precipitacions han propiciat que només una part del Llevant de Mallorca presenti una situació de certa sequera en l’inici de la campanya. La resta de l’arxipèlag presenta valors habituals per l’època de l’any.

Així i tot, ha expressat Mir, «cal no abaixar la guàrdia» i ha recordat que «encara som a temps a fer tasques d’autoprotecció, sobretot a les propietats que es trobin en la zona d’interfase urbana-forestal. «El risc d’incendi existeix i és propi de la vegetació insular, caracteritzat per la inflamabilitat i continuïtat horitzontal i vertical, especialment en espais d’orografia complexa», ha destacat.

Enguany s’han produït 19 incendis forestals que han afectat 5,1 hectàrees de superfície total, 12 a Mallorca, 5 a Eivissa, 2 a Menorca i cap a Formentera. La majoria han estat conats (de menys d’una hectàrea). El més greu ha estat el de Ca Na Bassera, a Alcúdia, dia 23 de febrer, que va cremar 2,5 ha.

Cal recordar que, tot i tenir autorització administrativa per fer foc a menys de 500 metres de massa forestal, la conselleria pot activar el mecanisme de suspensió de cremes autoritzades en episodis meteorològics adversos per fort vent o per temperatures extremes, per tal de minimitzar les situacions de risc per l’ús del foc durant l’època de perill d’incendis forestals.