Nova convocatòria del programa Bons Turístics per a viatjar entre les Illes Balears

El Govern, a través de l'Agència d'Estratègia Turística (AETIB) tornarà a posar en marxa enguany una nova convocatòria d'ajudes, mitjançant el sistema de Bons Turístics, destinades a fomentar l'activitat turística en el territori de la comunitat autònoma, amb l'objectiu de fomentar l'activació econòmica del sector turístic de les Balears.

La nova convocatòria disposarà d'un pressupost de 400.000 € distribuït en dues anualitats: 200.000 € en 2022 i altres 200.000 € per a l'any 2023.

Així ho ha anunciat a Palma el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, durant una roda de premsa conjunta amb el president de l'Associació d'Agències de Viatges (AVIBA), Xisco Mulet, en la qual ha destacat la importància de la col·laboració públic-privada per a tirar endavant iniciatives com aquestes.

Negueruela ha revelat durant la seva intervenció que aquesta iniciativa «va tenir un impacte econòmic global de 5,7 milions d'euros i es varen beneficiar un total de 12.772 persones en totes les illes». «També va facilitar en 2021 un augment de la connectivitat interislas superior al 30%, tant aèria com marítima», ha abundat el conseller, al mateix temps que ha destacat que el programa va suposar l'emissió de més de 7.000 bons per valor de 1,24 milions d'euros.

El conseller ha detallat aquestes dades i ha assegurat que el programa va suposar un impacte directe de 3,67 milions d'euros i altres 2 milions d'impacte indirecte, la qual cosa suposa que «per cada euro d'ajuda pública es va aconseguir un impacte directe de 3 euros a les Illes Balears, i un impacte total de gairebé 5 euros».

A més, del total de sol·licituds rebudes, varen ser aprovades més del 91% i per illes, el programa va beneficiar a 10.406 persones a Mallorca, 1.181 persones a Menorca, 1.143 persones a Eivissa i altres 42 persones a Formentera.

El president de AVIBA, Xisco Mulet, s'ha mostrat satisfet amb el balanç del programa reeixit l'any passat i ha destacat durant la seva intervenció la col·laboració impulsada amb el Govern per a tirar endavant aquest tipus d'iniciatives.

El primer pas per a poder posar en marxa aquest nou sistema de bons és la selecció prèvia d'aquelles les entitats que col·laboraran en el programa. Per això, es va iniciar un procés de selecció per a les agències de viatges col·laboradores a través de les quals podran dur-se a terme les reserves dels viatges interislas.

Aquest procés de selecció per a les agències de viatges ha conclòs amb l'adhesió de 46 empreses per a participar en el programa.

Les agències que no hagin sol·licitat la seva acreditació en 2022, podran fer-ho per al període 2023 sempre que presentin la seva sol·licitud entre el 1r i el 15 de desembre de 2022.

Una vegada finalitzat aquest procés previ, a la fi del mes d'abril la AETIB publicarà les condicions de la nova convocatòria d'ajudes i serà llavors quan els residents de les Balears podran començar a sol·licitar els bons a través de la plataforma que s'habiliti per a això i sempre que realitzin la seva reserva a través d'alguna de les agències de viatges col·laboradores en el programa.

El sistema de bons turístics per a residents es va posar en marxa per primera vegada en 2021 i va comptar amb un gran acolliment tant per part de les agències col·laboradores com del públic resident. El programa va suposar l'emissió de més de 7.000 bons per valor de 1,2 milions d'euros.