Santanyí promociona les seves rutes ciclistes a Londres

L'Ajuntament de Santanyí ha participat en una de les cites més importants del món del ciclisme, la London Cycle Show, celebrada entre el 22 i 24 d'abril a Londres. Es tracta d'una trobada amb tot allò relacionat amb el ciclisme, des de les marques més rellevants i les estrelles de l'esport fins a les millors bicicletes i equips i els coneixements sobre el ciclisme.

Santanyí hi ha acudit amb l'equip de l'Oficina d'Informació Turística, per mostrar la seva forta aposta per la desestacionalització amb projectes com el cicloturisme i el cicloturisme familiar, amb les 19 rutes creades l'any passat amb la col·laboració de diferents clubs ciclistes del terme. En total són 12 rutes de carretera i 7 de BTT amb sortida i arribada al municipi.

La batlessa de Santanyí, Maria Pons, ha remarcat el fet que «Santanyí té molts de factors que el fan interessant per aquells que l'escullen cm a destinació per passar el seu període de descans, però la nostra obligació és treballar per trobar nous factors interessants i donar-los a conèixer. La nostra presència a fires com aquesta de Londres és una gran oportunitat per presentar les rutes ciclistes creades l'any passat».