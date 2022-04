El GOB, Endesa i el Govern s'uneixen per millorar la conservació ecològica de la finca d'Es Forcadet de s'Albufera

El Govern, Endesa i el GOB han presentat aquest dimecres una sèrie de millores mediambientals per la finca d'Es Forcadet, situada en el Parc Natural de s'Albufera, amb l'objectiu de millorar l'estat de conservació de les espècies i la restauració ecològica dels hàbitats presents.

Segons han explicat en una nota de premsa, Endesa va crear una llacuna d'aigües profundes en la finca que va ser objecte de la firma d'un Acord de Custòdia del Territori (ACT) entre la Conselleria de Medi Ambient, el GOB i l'entitat.

En aquest ACT es marcaren una sèrie d'actuacions i projectes, entre els quals destaca la creació d'una gran llacuna d'aigües profundes i la ubicació d'una plataforma elevada d'observació de fauna, que formaria part de l'itinerari públic de la zona.

La llacuna va començar a dragar a finals del 2018 i en 2019 es va crear una gran llacuna de poc més de quatre hectàrees de superfície amb una profunditat mitjana d'un metre. A més, s'han retirat més de 50.000 metres cúbics de sediments, que s'han disposat en els voltants de la llacuna en forma de dics.

Activitats realitzades en la zona

El GOB, com entitat de custòdia del territori, ha duit a terme una sèrie d'actuacions, entre les quals destaquen activitats de voluntariat ambiental. En col·laboració amb el Parc Natural, es dugueren a terme concretament dues activitats de sembra d'arbres.

Per altra banda, han fet activitats de sensibilització i educació ambiental, com per exemple sortides ornitològiques per veure aus de la zona o esperar l'arribada dels estornells.

El GOB ha impulsat també activitats de seguiment de la biosfera, amb una estació per capturar i seguir a les aus d'Es Forcadet. Aquesta estació ha entrat a formar part del projecte EMAN de la Societat de Ciències Aranzadi per la monitoratge de les espècies juntament amb una xarxa d'estacions en diferents llocs de l'Estat. Durant aquest temps s'han anellat 243 aus de 21 espècies diferents, destacant les aus pròpies d'aquest hàbitat.