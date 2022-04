MÉS defensa el model públic d'IB3 i insta a culminar el procés d'internalització dels serveis informatius

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha defensat aquest dimecres el procés d'internalització iniciat a IB3 al mateix temps que ha considerat aquesta circumstància com el «principal repte» al qual haurà de fer front el reelegit director general de l'ens.

En aquest context, Ensenyat, ha recordat que aquest procés ja està en marxa i, per tant, «dóna compliment al compromís adquirit per MÉS ara fa dos anys de no prorrogar el contracte amb l'actual empresa concessionària». De fet, segons el portaveu ecosobiranista, «es tracta d'una reivindicació justa que beneficiarà a la llarga tant els treballadors com l'administració i la ciutadania».

Així, i d'acord amb Ensenyat, «el camí que ara s'inicia marca un punt d'inflexió que acabarà amb les dificultats que han patit els treballadors d'ençà del 2005, ja que els treballadors han passat per diferents empreses concessionàries del servei i ha vist com el seu sou es devaluava fins a un 30 per cent». Una situació de precarietat i males condicions salarials, ha dit, que «han derivat amb la marxa de personal qualificat i amb experiència, la qual cosa suposa una pèrdua constant d'experiència i coneixements que repercuteix en el producte final».

Miquel Ensenyat ha exemplificat en IB3 «l'aposta pels serveis públics».