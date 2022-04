Més d'un centenar de persones assisteixen a Ia I Jornada sobre Llengua i Qualitat de l'Atenció Sanitària

Aquest dimecres ha tengut lloc la I Jornada sobre Llengua i Qualitat de l'Atenció Sanitària, organitzada pel Servei de Salut de les Illes Balears i la Direcció General de Política Lingüística, i adreçada al personal sanitari de les Illes Balears. Més d'un centenar de persones han assistit a l'acte, que s'ha duit a terme a l'Hospital Universitari de Son Espases.

L'objectiu de la convenció és doble: per una banda, posar en relleu la importància de les llengües a l'hora de garantir una atenció al pacient de qualitat i, per una altra, donar a conèixer models de gestió d'èxit per afrontar els reptes del sistema de salut pública de l'arxipèlag.

La Jornada ha estat inaugurada per la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, i el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company. Gómez ha explicat que «la finalitat del sistema sanitari és prestar un servei satisfactori a totes les persones» i que, en el cas de les Illes Balears «això implica assegurar la capacitació de tot el personal» per atendre els usuaris i pacients també en català.

Per la seva banda, Company ha incidit en la necessitat d'atendre «els drets lingüístics dels usuaris de qualsevol de les dues llengües oficials, sense deixar de banda, l'atenció als parlants d'altres llengües». El conseller ha explicat que «des d'una perspectiva holística, no té sentit que es presenti una disjunció de llengua o salut quan, en la persona, totes dues es presenten de manera integrada».

Com a ponents, hi han intervingut en primer lloc el sociolingüista Isidor Marí, que ha parlat de l'atenció sociosanitària en contextos de doble oficialitat lingüística, i la metgessa Anne Leis, presidenta de la Société Santé en Français, que ha explicat el model canadenc.

Després ha estat el torn d'Elena Muñoz, metgessa de família, que ha incidit en la comunicació com a part de la competència professional del personal sanitari, i de Juli Fuster, director general del Servei de Salut, que ha esbossat els reptes i els objectius en aquesta matèria de l'àrea que encapçala.

A continuació s'ha duit a terme una taula rodona, moderada per Josep M. Pomar, director gerent de l'hospital, amb el títol 'La garantia de l'atenció sanitària en les dues llengües oficials. Dificultats i oportunitats', que ha comptat amb la participació de representants de diferents sectors vinculats amb la matèria. La jornada ha conclòs amb les intervencions de Juli Fuster i de Miquel Àngel Sureda, secretari d'Universitat, Recerca i Política Lingüística.