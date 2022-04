El Consell ofereix tasts i tallers gastronòmics a diferents municipis de la Serra de Tramuntana

El dissabte 30 d'abril a l'Ecovinyassa de Sóller tendrà lloc un tast de taronges. Es tracta del primer dels sis tasts i tallers que el Consell de Mallorca oferirà enguany a diferents municipis de la Serra de Tramuntana. Aquesta iniciativa es va posar en marxa amb motiu del desè aniversari de la distinció Unesco l'any 2021. L'èxit de participació ha fet que enguany es tornin a oferir dins de l'agenda d'activitats del Consorci Serra de Tramuntana.

La consellera de Territori i vicepresidenta del Consorci, Maria Antònia Garcías, ha destacat que la importància de conèixer les particularitats dels productes locals de la Serra va més enllà del plaer gastronòmic, ja que el seu paisatge cultural està modelat en base als seus cultius agrícoles. «Tastar aquests productes que són el resultat de segles de transformació d'un territori complicat ens permet tenir una experiència gastronòmica connectada a la seva història i a la seva identitat», ha assenyalat.

Tant els tasts com els tallers es duran a terme a possessions i indrets emblemàtics de la Serra. Tots ells estan coordinats per Aina Mora de l'entitat Més Cultura. La segona activitat tendrà lloc el 28 de maig i consistirà en una visita i tast de cireres a Son Palou, Orient (Bunyola); l'11 de juny a Son Vives (Banyalbufar), es preveu el tast de vi de malvasia i tomàtiga; el 25 de setembre tast de formatge de cabra a Pollença, a Formatges Tramuntana; el 5 de novembre es durà a terme el tast i el taller d'empotar oliva trencada a Ca's Sorell (Fornalutx) i per acabar el 10 de desembre s'ha programat una experiència de fer oli a la tafona tradicional de Pedruixella Gran (Pollença) per a conèixer el seu patrimoni amb el tècnic de patrimoni del Consell de Mallorca Biel Ordinas, i el tast d'olis de la Serra.

L'assistència és gratuïta. Les invitacions es poden aconseguir a través de la plataforma www.ticketib.com.