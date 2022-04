L’Oficina d’Orientació Jurídica Laboral oferirà assessorament en matèria d’Igualtat a les empreses de les Balears

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, i la presidenta de la Fundació de Graduats Socials de Balears, Apol·lònia Julià, han signat aquest dimarts la renovació d'un conveni de col·laboració. Aquest duplicarà el pressupost de l'Oficina d'Orientació Jurídica Laboral de Balears fins als 30.000 euros.

El principal motiu d'aquest increment és la incorporació de l'orientació jurídica i professional en matèria d'igualtat, especialment la que fa referència al suport que poden necessitar les empreses de 50 treballadors o més a l'hora de redactar el pla d'Igualtat, obligatori per llei des del 7 de març passat.

Per altra banda, cal destacar des d'aquest mes d'abril, les Balears tenen un Pla per a la Igualtat a l'àmbit laboral, que incorpora una sèrie de mesures per fomentar la igualtat i la no discriminació a l'àmbit laboral. Concretament, la signatura del conveni aquest dimarts suposa la consecució de la primera de les 47 mesures aprovades en aquest pla.