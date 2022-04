Les Balears són protagonistes a les Jornades d'Educació Emocional i Resiliència de La Palma

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, ha assistit a les Jornades d'Educació Emocional i Resiliència que tenen lloc des d'aquest dilluns fins al dimecres a La Palma, a les Canàries. L'objectiu d'aquestes jornades és visibilitzar les repercussions emocionals i educatives derivades dels processos de crisis, amb especial referència a la crisi volcànica a l'illa de La Palma, però tenint en compte també la situació provocada per la Covid-19.

Convidada pel Govern de les Canàries, la directora general ha participat aquest dimarts en una taula de debat amb representants d'Aragó, Extremadura, València i les Canàries. Sota el títol de 'Nous camins i reptes per a una educació emocional', s'ha propiciat un espai de conversa i d'intercanvi d'idees centrat en els reptes que comporta una problemàtica de la humanitat relacionada amb una alta prevalença d'ansietat, estrès, depressió, idees suïcides, conductes autolítiques, trastorns alimentaris, etc. També s'ha tractat la necessitat imperiosa de cercar alternatives que, d'un costat, permetin promocionar la salut integral de les persones per a impulsar el seu desenvolupament ple i prevenir aquest tipus de situacions, i d'un altre, comptar amb assessorament i mesures de suport, promoció, contenció i afrontament d'aquestes circumstàncies si no han pogut ser evitades.

Durant la seva intervenció, Amanda Fernández, ha destacat la importància de la promoció de la salut de manera integral per a ajudar les persones a transitar per situacions summament adverses i a recuperar la visió d'un futur de vida esperançador. A més, ha coincidit amb el repte plantejat pel Govern de les Canàries d'apostar per l'enfortiment i la millora del treball del desenvolupament de l'educació emocional i la resiliència, com a mesura de promoció de competències emocionals que capacitin per a la vida i afavoreixin el benestar, tant individual com social.

Aquestes jornades volen crear un espai de reflexió entorn de la gestió emocional i la resiliència, com també que els més de 200 participants comparteixen pràctiques educatives d'èxit relacionades amb la gestió de les emocions i la resiliència.