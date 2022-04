Posen a disposició dels centres de les Balears la iniciativa Capsa Sàvia de Comunicació Oral per a millorar la competència comunicativa

La Conselleria d’Educació i Formació Professional mitjançant la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ja té a disposició dels centres educatius de les Illes Balears una nova Capsa Sàvia de Comunicació Oral per a millorar la competència comunicativa i la competència literària, mitjançant el treball de l’oralitat.

La competència comunicativa oral és present a totes les àrees, i per tant cal considerar-la en totes les seves dimensions (interacció, escolta, producció i mediació), atenent tant els aspectes verbals com els no verbals i utilitzant tots els mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació que ajudin els alumnes a desenvolupar capacitats expressives en diferents contextos i situacions.

Pel que fa als continguts relacionats amb la competència literària, s’ha de citar, com a referent d’aquest material, la literatura popular oral. La literatura popular permet treballar alhora continguts literaris i, des de la dimensió comunicativa, plantejar activitats basades en l’aplicació de les habilitats comunicatives receptives, productives i interactives.

De moment, es compta amb set capses, que es distribueixen a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. S’atendran les sol·licituds per ordre d’arribada. El termini de préstec serà de 30 dies naturals i es podrà renovar si no hi ha reserves pendents. Cada capsa inclou llibres de lectura, àlbums il·lustrats, làmines i jocs.

Aquesta iniciativa està adreçada a tots els centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

Els centres poden sol·licitar aquest material en préstec

Les capses es poden sol·licitar en préstec a través de la persona responsable del Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural o del docent designat pel centre. Estan disponibles a Mallorca, al Centre d'Edició i Distribució del Servei d'Innovació Educativa, a Menorca, a la Delegació Territorial d’Educació de Menorca, a Eivissa, a la Delegació Territorial d’Educació d’Eivissa i Formentera i a Formentera al CEP de Formentera.