El Fòrum de la Societat Civil celebra la negociació per a avançar cap al canvi d'usos dels hotels

El Fòrum de la Societat Civil ha declarat que valora «com a positives les notícies sobre la negociació del Govern per incloure a la Llei de Turisme el canvi d'ús dels hotels perquè establiments amb la planta obsoleta» puguin reconvertir-se en habitatges públics, en edificis sociosanitaris, com per exemple, residències de la tercera edat, o en oficines. Aquesta proposta ja l'«havíem fet al nostre document 'Agenda d'objectius per a la reconversió turística', que vàrem presentar just fa un any al Parlament», han concretat en un comunicat.

A més a més, han anunciat que «per continuar aprofundint sobre aquesta i altres propostes en matèria de transició del model econòmic», aquest dijous 28 d'abril, a les 17 h, se celebrarà una jornada per a parlar dels reptes de la transició econòmica a Mallorca. L'esdeveniment serà a l'Estudi General Lul·lià i s'allargarà fins a les 20 h.

Primer de tot, l'investigador postdoctoral de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i membre del centre de recerca i comunicació Alba Sud, Ernest Cañada, farà la conferència 'El futur del turisme en temps de gran incertesa'; a les 17.15 h. Posteriorment, a les 18.30 h, es presentaran les propostes per a la transició econòmica.

Els diferents ponents seran l'advocat i expert en turisme sostenible Alonso de Oleza, qui parlarà de la reconversió turística, la doctora en Antropologia Margalida Mulet, que centrarà en la diversificació econòmica de l'agroecologia, i el Director General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, que presentarà les sinergies entre turisme sostenible i el producte local agrícola. Per acabar, a les 19.15 h, els diferents ponents participaran de la taula rodona 'Prioritats de la transició econòmica a Mallorca'.