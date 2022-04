El GOB afirma que Demarcació de Costes ha confirmat que les terrasses de davant l'Edifici Xara no tenen autorització

El GOB ha assegurat aquest dilluns que Demarcació de Costes ha confirmat a l'entitat que les ocupacions amb terrasses de davant l'edifici Xara de la Platja d'Alcúdia no tenen autorització.

Segons han informat des de l'organització ecologista, el mes passat es presentà una denúncia davant Demarcació de Costes sobre unes presumptes ocupacions de mitja dotzena de terrasses de bars situats en els baixos de l'edifici Xara i voltants a l'inici de la platja d'Alcúdia.

Fa unes setmanes es va rebre l'escrit de Demarcació de Costes que confirma que aquestes ocupacions no tenien autorització i que s'haurien d'haver retirat de la platja abans del 30 de novembre de l'any passat i, en tot cas, abans del 31 de desembre quan acabava l'autorització de la qual disposava l'Ajuntament d'Alcúdia per les temporades de 2018 a la de 2021.

També, s'ha informat al GOB que mitjançant l'escrit del 14 de març de 2022 dirigit a l'Ajuntament d'Alcúdia s'ha requerit al Consistori que retirés totes les instal·lacions d'aquestes terrasses per ser el titular de l'autorització. Després d'un mes d'aquest requeriment les ocupacions continuen i, a més, s'estan explotant de manera comercial.

«Amb aquestes circumstàncies, no s'entén com encara hi ha aquestes ocupacions, més encara si es té en compte que tampoc són autoritzables per l'article 32.1 de la Llei de Costes, la qual deixa ben clar que només es podran permetre ocupacions de domini públic marítim terrestre per aquelles activitats o instal·lacions que, per la seva naturalesa, no puguin tenir una altra ubicació. Resulta evident que aquestes activitats de terrassa de bar poden estar en altres llocs fora de la platja i del Domini Públic Marítim Terrestre», ha expressat l'entitat.

Finalment, el GOB ha considerat que «també s'han de lamentar les nombroses ocupacions i explotacions comercials en les costes de les Balears que incompleixen la llei, però que inexplicablement han estat tolerades i en nombroses ocasions fins i tot autoritzades, com les existents davant l'edifici Xara des de fa dècades».