Cabrera és el referent de gestió i el model a seguir de El Hierro

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, s'ha reunit, aquest dilluns, amb una delegació liderada pel president de l'Organisme de Parcs Nacionals (OAPN), Javier Pantoja i el president del Cabildo insular de El Hierro, Alpidio Armas, que ha arribat a Mallorca per conèixer de primera mà la gestió del Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'arxipèlag de Cabrera.

L'objectiu és aprendre de l'experiència acumulada a l'arxipèlag balear de cara a la gestió del futur Parc Nacional marí de El Hierro. La delegació està formada per representants de totes les formacions polítiques amb representació al Cabildo, dels ajuntaments de l'illa, així com dels col·lectius representants dels pescadors i centres de busseig.

Mir s'ha mostrat «molt orgullós que Cabrera sigui un referent de gestió a la resta de l'Estat» i ha donat el seu suport a la declaració del futur Parc Nacional. En aquest sentit, ha lloat «l'experiència de l'illa com a Reserva de la biosfera que, sens dubte, facilitarà el repte que suposa la conservació d'ecosistemes tan fràgils com els que es troben al futur Parc Nacional». En aquest sentit, ha assegurat que la visita servirà, també, per a intercanviar experiències entre els dos arxipèlags en matèria de gestió de l'emergència climàtica.

Per la seva banda, Armas ha afegit que «com a territoris insulars dins arxipèlags, tenim molt en comú i ens necessitam mútuament en pro de la conservació dels nostres territoris respectius. Per illes com El Hierro, són experiències enriquidores, ja que a la nostra condició de Reserva de Biosfera i Geoparc, a més de comptar amb una de les reserves marines de les quals existeixen a les Canàries, pretenem reforçar la seva conservació ara amb la del primer Parc Nacional Marí amb el qual comptaria no només Hierro, sinó també l'estat espanyol». «Avaluar les diferències que puguin existir respecte a models de protecció i gestió, el Parc Nacional Marítim- Terrestre de l'arxipèlag de Cabrera ens pot donar llum abans de la seva aprovació definitiva. De la mateixa manera quan adquirim un bé material personal», afegeix el president insular, «hem de comprovar in situ la realitat d'aquests tipus de territoris i així poder definir, sense equivocar-nos, que la viabilitat és segura i extrapolable».

El director de l'OAPN, Javier Pantoja, ha assenyalat que «la declaració del Parc Nacional marí de El Hierro es una prioritat» i s'ha mostrat «molt content de poder coordinar aquesta visita a Cabrera i poder mostrar la seca gestió modèlica».