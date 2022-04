STEI: «La lesbofòbia encara és molt present a la societat d’avui en dia i no s’ha de permetre cap retrocés en els drets aconseguits»

El pròxim 26 d'abril és el Dia de la Visibilitat Lèsbica, una efemèride que a l'Estat espanyol i diversos països del món se celebra des de l'any 2008. Aquesta data té com a objectiu visibilitzar aquest col·lectiu i manifestar la importància que les dones lesbianes tenguin espai i siguin visibles en els espais públics, exigir la plena igualtat de drets i reclamar que es tinguin referents de dones lesbianes en tots els àmbits, i no només dins de l'activisme pels drets LGTB. «Una gesta gens fàcil, des que fa uns anys l'extrema dreta ha entrat a governar en coalició en els governs autonòmics i locals, com és el cas de Múrcia, Andalusia, Castella i Lleó…, on les reculades en matèria d'igualtat i la retallada de pressupost destinat a polítiques d'igualtat clamen al cel», expliquen des de la Secretaria de la Dona de l'STEI.

«Les dones lesbianes, durant tota la història, han lluitat pels drets de les dones i han estat presents en les mobilitzacions i reivindicacions a favor de la llibertat i la igualtat. I malgrat que el Marc legal empara la igualtat des de fa prop de 20 anys, la lesbofòbia continua molt present en la nostra societat:

- El 19 de maig de 2020 el mitjà digital eldiario.es denunciava el tercer atac a un mural que representava dues dones besant-se (“el Mural de la Diversitat” de Gandia).

- Al gener de 2021, Sonia Vivas, regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Palma, per fi va tenir la confirmació, per part del Tribunal Suprem, de les condemnes als dos policies responsables de l'assetjament que va sofrir durant 12 anys en la Policia Local de Palma per lesbiana.

- Des de fa deu anys, una parella de lesbianes a Xile sofreix violència verbal en el seu barri a causa de la seva orientació sexual i el passat 8 de març va passar a majors quan van ser atacades amb violència física.

Aquests exemples són només una mostra del que passa cada dia en ple segle XXI», ha remarcat l'STEI.

Per tot això, des del sindicat i l'Organització de Dones de la Confederació Intersindical exigeixen a les institucions «fermesa» en l'aplicació de les lleis perquè no existeixi possibilitat de «cap discriminació per motiu d'orientació sexual i no es permeti cap reculada en els drets aconseguits per totes les dones per a aconseguir una societat més lliure, justa i igualitària».