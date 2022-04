Neix La Utòpica: intel·ligència col·lectiva i rebel·lia per a un canvi de paradigma a les Balears

«Com una persona amb l'ànima tan guapa i rebel com la teva ha caigut en un lloc com aquest?», amb aquestes paraules s’inaugura la pàgina web www.lautopica.org, portal del projecte La Utòpica: la xarxa d'iniciatives de transició ecosocial de les Balears. Aquest divendres, 22 d’abril, en el Dia Internacional de la Terra, l’organització també obre les xarxes Twitter, Instagram i Facebook per començar a «fer xarxa».

La iniciativa pretén enfortir els vincles entre els diversos projectes de desenvolupament i cultura alternatius a les Illes, per l’ecosostenibilitat i la transformació social. Més enllà d’identificar-les, el projecte també treballarà per a millorar la intercooperació entre elles, crear formacions autogestionades, enllestir xarxes de suport, fomentar connexions local-globals, espais de debat polític, etc.

La finalitat del projecte és construir un mapa de les Balears on identificar, trobar i fer visibles iniciatives alineades amb els principis dels ecofeminismes comunitaris, les cures col·lectives, la cooperació transformadora i el decreixement de la mà de la valorització dels sabers populars.

La primera versió del mapa es lliurarà a mitjans del proper mes de juny. Per a aconseguir-ho, s'ha dissenyat un procés de recerca i acompanyament a tota aquella persona o col·lectiu que vulgui inscriure la seva iniciativa. A la web expliquen passa a passa com poder fer-ho.

El projecte, impulsat per Medicusmundi Mediterrània i Fòrum-ESF, ha rebut el suport econòmic de la Direcció General de Cooperació i l'Ajuntament de Palma. A més, compta amb la complicitat i el suport de col·lectius com FUHEM Ecosocial, Red de Transición, Mercat Social Illes Balears, Amics de la Terra, Greenpeace, GOB Mallorca, Cooperativa Runa Blanca, EcoTransformers, l’Associació de Pagesos Ecològics de Mallorca (APAEMA), Extinction Rebellion Mallorca i la Coordinadora balear d’ONGDs (CONGDIB).