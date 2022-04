El GOB convoca entitats i persones d’arreu de les Illes a conformar un gran mosaic humà a la Plaça Major de Palma

El Grup Balear d'Ornitologia (GOB) ha programat un gran mosaic humà per al dissabte 28 de maig a les 18 hores a la Plaça Major de Palma «per garantir el benestar de les generacions presents i futures!».

L'acte, a més, comptarà amb actuacions musicals i altres activitats.

'Avui per demà'

«El món s'encamina cap a un escenari ecològic complex. No tenim manera de saber, encara, de quina magnitud seran els canvis; sí que sabem, però, que tendran un impacte significatiu en les nostres vides i en la de les generacions futures.

Així com les decisions preses les darreres dècades del s. XX i la primera del XXI han condicionat negativament el desenvolupament de les societats actuals, les accions del present condicionaran l'esdevenir de les generacions del futur.

Des de la solidesa democràtica i el sentit cívic i social d’una societat madura i responsable, tenim l'obligació moral i política d'actuar avui per assegurar la vida dels nostres fills i nets, sota el mandat de justícia intergeneracional.

Tot això ha propiciat l’Impuls de la Iniciativa Legislativa Popular per una Llei de Benestar per a la Generacions Futures que ara mateix es troba en el procés de recollida de signatures i suports perquè pugui ser defensada al Parlament de les Illes Balears.

La campanya es va iniciar al mes de març i són molts els actes que s’estan fent arreu del territori per donar informació, recollir signatures i suports. El 28 de maig volem fer l’acte central d’aquesta campanya de mobilització social i ciutadana, i convidam a tothom a sumar-s’hi.

Volem fer tot el que estigui a les nostres mans pequè que infants i joves d'avui i els que vendran demà, que viuen o vulguin viure a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, gaudeixin d'un entorn ecològic digne i òptim, base imprescindible per a qualsevol benestar econòmic i social.

Són molts els motius que ens han de fer sortir al carrer el dia 28 per fer un gran mosaic humà i és què estam plantejant una Llei pionera que podria situar les Illes Balears com a referent a tot l'estat, en la consciència col·lectiva d'un poble que mira els errors del seu passat per prevenir i salvaguardar el seu futur.

Amb la Llei de Benestar de les generacions presents i futures, volem: