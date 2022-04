Les Balears demanen a l'Estat que respecti les competències autonòmiques en la seva Llei de Benestar Animal

La Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha tramès al Govern d’Espanya un escrit amb les recomanacions i els suggeriments de diferents conselleries del Govern per a l’Avantprojecte de Llei de Benestar Animal, en resposta a la sol·licitud del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per tal que les comunitats autònomes fessin les seves aportacions per enriquir la llei.

D’aquesta manera, el Govern ha demanat que l’Estat respecti les diferents competències que es gestionen des de la comunitat autònoma, com és el cas dels animals de companyia, l’agricultura i la ramaderia, la protecció del medi ambient i l’ecologisme i la sanitat animal, i que la llei estatal no reguli cap aspecte que no entri en el seu marc competencial.

En concret, el Govern considera convenient que el Govern d’Espanya revisi de nou el contingut de l’Avantprojecte de Llei, actualment en exposició pública, per adequar-lo a les competències exclusives de l’Estat i evitar les disposicions que van en detriment de les competències autonòmiques exclusives i compartides.

De fet, l’executiu autonòmic reclama que la normativa sigui un marc general d’actuacions en l’exercici propi de les seves competències per tal que després, una vegada aprovada, les comunitats autònomes la puguin ampliar i millorar a través de normativa pròpia.

En definitiva, el Govern es compromet a continuar defensant les competències autonòmiques en matèria de benestar animal, «col·laborant amb el Govern d’Espanya en tot el que sigui necessari, des del diàleg, el respecte i la lleialtat institucional, per a garantir el benestar i els drets dels animals en tots els àmbits».