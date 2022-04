Torna la Nit del Vi, organitzada per Petits Cellers, dos anys més tard

El pròxim divendres 22 d'abril, de 18 h a 22 h, se celebrarà la Nit del Vi 2022, acte que durant dos anys no s'ha pogut celebrar a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. El president de Petits Cellers, Guillem Vicens, ha anunciat que està previst que hi participin 36 bodegues amb un tast aproximat de 260 vins.

«La Nit del Vi 2022 seguirà el mateix funcionament que els anys anteriors. Per aquesta temporada es preveu una normalitat de volum de vendes prepandèmia», ha afirmat. Durant l'acte es donarà un reconeixement als petits cellers i es donaran a conèixer totes les seves novetats i els nous vins. «Esperem una Nit del Vi amb total normalitat», ha afegit.

Els beneficis d'aquesta nit solidària es destinaran a la Fundació Hope Mallorca. Aquesta, va ser creada al principi de la pandèmia i es dedica a donar ajuda humanitària sòlida i sostenible a les persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears.

Ja fa més d'una dècada que l'associació Petits Cellers organitza aquesta festa. Petits Cellers, aglutina 42 bodegues i petits productors de vi de les Illes que produeixen vins amb la Denominació d'Origen de Pla i Llevant, la Denominació d'Origen de Binissalem; la Indicació Geogràfica Protegida Vi de la Terra de Mallorca, i la Indicació Geogràfica Protegida Illes Balears.

Les 36 bodegues que participaran en la Nit del Vi 2022 són les següents: