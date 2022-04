Augmenta un 81,5% la compravenda d'habitatges per part d'estrangers a les Balears

La compravenda d'habitatges per part d'estrangers ha augmentat un 41,9% a la segona meitat de l'any 2021 a l'Estat espanyol. Concretament, les Balears han liderat aquest increment, amb una xifra del 81,5%.

Aquest augment ha estat molt condicionat per les caigudes del segon semestre de 2020, que reflecteixen un cop els efectes de la pandèmia Covid-19. Al País Valencià ha augmentat un 44,9%, a diferència de Catalunya que es troba per sota de la mitjana de l'Estat espanyol, per davall del 10%.

En referència als preus, aquests han augmentat en quasi tots els territoris de l'Estat espanyol. A les Balears s'ha registrat un increment d'entre el 5% i el 10%, tot i que el preu mitjà, a l'Estat espanyol, per metro quadrat de les operacions realitzades per compradors estrangers a la segona meitat de 2021, referides a un habitatge lliure, és del 2.016 €/m2; fet que suposa un increment dels preus del 14,3%.