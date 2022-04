La Plataforma per la Llengua s'encarregarà de la dinamització lingüística de Mallorca

La Plataforma per la Llengua ha guanyat el concurs de dinamització insular impulsat pel Consell de Mallorca. Aquesta notícia s'ha comunicat després que es reunissin la vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, i el director insular de Política Lingüística, Lluís Segura, amb la directora de Plataforma per la Llengua, Rut Carandell, i el responsable de l’oficina de les Illes Balears de l'entitat, Dídac Alcalà.

Ara per ara, ja ha començat la feina de coordinació per elaborar un seguit d’activitats arreu de Mallorca que afavoreixin que el català sigui llengua de cohesió social. L’objectiu és que el servei incideixi especialment en la població infantil, jove i nouvinguda.

Concretament, el personal de la Direcció Insular de Política Lingüística i les persones contractades per Plataforma (dues dinamitzadores lingüístiques a temps complet i un coordinador de les tasques) ja s’han posat mans a la feina per poder iniciar el calendari d’activitats com més aviat millor. Es tracta d’activitats presencials, semipresencials i en línia adreçades a infants, joves, nous parlants, adults i sectors concrets com ara l’atenció al públic a comerços i establiments de restauració.

El contracte té una durada de 21 mesos, a partir del mes de març de 2022, i s’ha adjudicat per 241.395 euros. Amb la posada en marxa d’aquest servei es compleix un dels Acords de Raixa pel que fa a normalització lingüística.