El Consell d'Eivissa creu que la reforma normativa només és una «primera passa» en la lluita contra les festes il·legals

El Consell d'Eivissa ha considerat que la reforma normativa és una «primera passa» en la lluita contra les festes il·legals.

Així ho ha manifestat el president insular Vicent Marí, qui ha reiterat que s'ha fet «una primera passa» amb l'anunci del Govern d'acceptar, parcialment, la proposta de modificació legislativa elevada pel Consell.

El Govern, el Consell d'Eivissa i tots els ajuntaments de l'illa han arribat a un acord per intensificar la lluita contra les festes il·legals a través d'una modificació de la Llei 7/2013, del 30 de novembre, és «positiu» que es contempli el règim sancionador proposat, encara que «no serà suficient» si no s'acompanya de la possibilitat que les policies locals puguin irrompre en festes si consideren que l'habitatge on se celebri són domicilis on hi ha lliure concurrència.

Marí ha reconegut que pretenia ser «més ambiciós» amb mesures cautelars que permetin als ajuntaments actuar si es produeix una festa, encara que l'encaix legal no ho permeti. «Així i tot, hi ha una eina que volem que desincentivi aquesta mena de celebracions», ha afegit.

Segons ha recordat també, el cost de les sancions van des dels 100.000 als 300.000 euros.

El Consell ha destacat que, com a novetat, la normativa compta amb el vistiplau de les administracions implicades i inclou la sanció pels responsables en la celebració de les festes.

Marí ha afegit també que la normativa «és molt necessària» i permet enviar un missatge «contundent» als que volen organitzar aquestes festes il·legals, assegurant que la seva intenció és que aquesta normativa tengui també un efecte dissuasori.