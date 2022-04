Més de 700 dies després, les màscares deixen de ser obligatòries en els interiors

El Govern de les Illes Balears ha celebrat aquest dimarts l'èxit social de poder eliminar l'obligació de la màscara als interiors, gràcies al respecte a les mesures de precaució i a les altes xifres de vacunació.

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha confirmat que a les Illes es mantindrà l'obligació de la màscares exclusivament als centres de treball sanitaris i sociosanitaris, on s'ha de tenir especial cura per les persones més vulnerables a la Covid-19, i al transport públic. Així, la màscara continuarà sent obligatòria a espais com els hospitals, centres de dia, serveis de prevenció, centres d'atenció a la dependència i similars, així com autobusos, trens i taxis.

Per a la resta dels interiors, també en el cas de l'àmbit educatiu, queda extingida l'obligatorietat de l'ús de la màscara. En tot cas, el Govern en recomana la utilització quan no es pugui mantenir la distància d'un metre i mig, no hi hagi mampares de seguretat o als espais comuns, com ara accessos, reunions, banys, àrees de descans, entre d'altres.