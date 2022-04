El 98% dels residus retirats del Parc Nacional de Cabrera en el marc d’un projecte pilot europeu han estat plàstics

La directora del Parc Nacional Marítim-Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera, Francesca López, ha presentat, aquesta setmana, els resultats finals del projecte europeu Plastic Busters MPAs a l’espai natural protegit. Una vuitantena de persones de nou països diferents han explicat les conclusions al Congrés final del projecte, que s’ha celebrat a Atenes.

Així, durant 2020 i 2021, a les tres platges de Cabrera que formen part del projecte s’han recollit un total de 727,68 quilograms de residus. Del total, un 98% dels retirats eren plàstics, un 30% dels quals eren d’un sol ús. A més, un terç dels residus marins s’han originat fora dels límits del Parc i són d’origen en les activitats recreatives i turístiques.

Per mitigar-ne els efectes, la directora ha explicat que s’han comprat productes de neteja a granel i envasos més grans per reduir el plàstics, així com han instal·lat dispensadors d’aigua. En el cas de la cantina, s’hi han inclòs envasos compostables i de cartró per al menjar per endur.

Dins el mateix projecte s’han organitzat activitats d’educació i conscienciació ambiental destinades a compartir coneixements sobre el monitoreig de plàstics a la mar i la seva prevenció.

La directora del Parc Nacional ha destacat «la capacitat de les actuacions d’educació ambiental i ciència ciutadana per generar consciència i canvis», unes activitats que «han estat possibles gràcies al Plastic Busters MPAs». També ha afegit que «incloure els canvis en el funcionament diari del Parc ens permetrà generar un impacte a llarg termini, d’igual forma que compartir les experiències en fòrums com aquest milloren el coneixement i incrementen l’impacte de les accions».

Plastic Busters MPAs és un projecte en el qual participen onze àrees marines protegides de l’àmbit mediterrani i que té per objectiu mantenir la biodiversitat, així com preservar els ecosistemes naturals de les àrees marines protegides pelàgiques i costaneres mitjançant la lluita contra els fems marins.

Els espais naturals que hi formen part recullen i analitzen els residus que hi troben compartint la mateixa metodologia i posen en comú iniciatives per tal de minimitzar l’ús del plàstic en els seus àmbits de protecció.