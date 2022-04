Més per Menorca denuncia que la nota jurídica del Govern sobre la Llei de Reserva de la Biosfera s'ha fet a partir d'una «versió desfasada» del 2020

Continua la polèmica a Menorca amb la tramitació de la Llei de Reserva de la Biosfera. Més per Menorca ha assegurat aquest dissabte que la nota emesa pel Govern està «completament desfasada», ja que s'ha redactat a partir d'un o més esborranys antics de la Llei Menorca Reserva de Biosfera, i bàsicament sobre una versió de l'any 2020, o en menor grau d'altres versions igualment caducades, quan el document encara no havia estat ni presentat públicament.

Segons la formació política, «moltes de les observacions de la nota jurídica directament no tenen ja sentit, perquè fan referència a continguts que van desaparèixer en els esborranys posteriors». «És del tot inadmissible que una nota pretesament de contingut jurídic redactada per l'advocacia de la Comunitat Autònoma no tingui el més mínim rigor fins al punt que qüestiona la proposició de llei sense haver llegit i estudiat el text definitiu dictaminat per la Comissió Informativa i presentat públicament en roda de premsa», ha afegit la formació.

Els menorquinistes expliquen que això demostra «que el Govern tenia tota la informació relacionada amb la llei des del 2020 i que també ha format part activa dels treballs de redacció i supervisió de la mateixa fins al dia d'avui».

Les notes que apunta el Govern fan referència a articles i apartats de la llei que en la versió definitiva han estat modificats o inclús eliminats, fruit de les negociacions i diverses aportacions que s'hi han fet durant el procés d'elaboració.

Així mateix, segons Més per Menorca, «queda palès que l'excusa utilitzada pel GOIB a l'hora de justificar que presentés la nota pocs dies abans que se celebrés el plenari, argumentant que esperaven la versió definitiva de la proposició de llei, cau pel seu propi pes, per mor que la versió definitiva no l'han tinguda en compte en absolut».

El coordinador general de la formació, Miquel Àngel Maria, ha considerat que «queda completament qüestionada la rigorositat de les notes emeses pel Govern i s'evidencia que el document presentat només té una finalitat estrictament política: tombar la llei o buidar-la de contingut».

Així i tot, Maria ha afirmat que «tal com va refrendar l'assemblea, estem oberts al diàleg al qual ens va emplaçar la presidenta, si bé encara estem esperant des de fa dies que respongui la nostra petició de concretar dia i hora».