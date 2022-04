Prop de 200 gestors públics participen en el cicle formatiu sobre execució de fons Next Generation impulsat des del Govern

Prop de 200 persones han participat fins ara en el cicle formatiu sobre gestió del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) que el Govern ha posat en marxa des de l'Oficina d'Inversions Estratègiques a través de la plataforma de formació en línia de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP).

Tal com ha informat el Govern aquest dissabte, la majoria de participants pertanyen a l'Administració de la Comunitat Autònoma, si bé també hi han participat gestors d'altres administracions de les illes, tant consells com ajuntaments, que s'han interessat per aquesta acció que converteix les Balears «en una de les primeres comunitats autònomes en posar en marxa un programa de formació sobre gestió i execució dels nous instruments de finançament europeu».

Així, el passat 21 de març es va iniciar aquest cicle amb una primera sessió de presentació de l'Estratègia d'inversions de les Balears en el marc del Pla de Recuperació per a Europa amb 178 assistents. Seguidament, s'han dut a terme dues sessions més: una el 28 de març sobre 'Especialitats de la contractació pública' (170 participants) i una altra el 7 d'abril sobre 'Normativa d'ajudes d'estat' (130 participants), sempre amb relació al Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE.

A més, encara està previst celebrar dues sessions telemàtiques més: una el 25 d'abril centrada en 'La prevenció i la lluita contra el frau' i una altra el 3 de maig al voltant de l'aplicació del principi de no causar un dany significatiu al medi ambient (DNSH, per les seves sigles en anglès). El cicle conclourà amb una sessió presencial prevista per al 16 de maig a l'Auditori del ParcBit en la qual es presentaran l'evolució i perspectives de les experiències d'altres comunitats autònomes en la gestió del Fons Next Generation, amb especial interès sobre el punt de vista de l'Administració local.

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, ha agraït la «tasca rigorosa» que l'Oficina de Coordinació i Planificació d'Inversions Estratègiques (OIE) està duent a terme amb la col·laboració de l'EBAP i de l'Institut d'Estudis Autonòmics i ha destacat que amb aquesta formació «les Balears continuen a l'avantguarda de la gestió dels fons europeus, també preparant al personal que els ha de gestionar per aconseguir que els recursos que ens arriben d'Europa arribin a tots els racons de les illes i de la forma més coordinada, àgil i eficient possible».