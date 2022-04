Unides Podem de Marratxí exigeix a Aena que respecti l'espai verd de Son Bonet i no dugui a terme el parc fotovoltaic

Unides Podem Marratxí exigeix a Aena que, en ser una entitat de participació majoritàriament pública, actuï respectant la voluntat de la ciutadania representada per la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd així com la unanimitat dels representants polítics locals i autonòmics. Això es tradueix en el fet de preservar l'espai verd i no desenvolupar-hi el projecte de parc fotovoltaic.

Davant les declaracions del director de Son Sant Joan, Tomàs Melgar, a una l'entrevista a IB3 en la qual reiterava la voluntat de continuar amb el projecte de megaparc fotovoltaic, des d'Unides Podem han manifestat el seu «estupor» en comprovar una vegada més com els responsables d'Aena «insisteixen a considerar la ciutadania com a incapaç, ignorant o insensible davant la situació d'emergència climàtica en què ens trobem».

El portaveu d'Unides Podem Marratxí, Humberto López, ha manifestat que Aena fa un mal servei a la causa del planeta «quan posa per endavant els seus interessos empresarials en perjudici de la qualitat de vida dels ciutadans de les Illes». «Tots els ciutadans i administracions que ens oposem a la destrucció de l'entorn de l'anomenat Bosc Pulmó Verd a Son Bonet apostem per ciutats sostenibles que, segons la Comissió Europea, són aquelles que han sabut integrar el verd urbà i reduir les emissions de CO2 per millorar la qualitat de l'aire, eliminació de contaminació per soroll, han impulsat l'eficiència energètica per conservar i protegir els recursos naturals, han implementat amb èxit la mobilitat sostenible i l'ús del transport públic, i han apostat per l'economia circular», han assegurat.

Segons la formació política, «el projecte que vol imposar Aena elimina zones verdes i les transforma en un projecte la imposició del qual va en contra de les directrius de la UE respecte a la participació ciutadana. Considerem que hi ha alternatives al projecte que es pretén executar i que no interfereixen amb el full de ruta cap a la sostenibilitat que ens hem fixat els ciutadans. Al mateix informe d'impacte ambiental encarregat per Aena, s'esmenten diferents alternatives descartades sense argumentació ni fonament com altres zones a l'interior del recinte de Son Bonet dedicades a usos que mai s'han fet efectius en el passat».

En aquest sentit, la formació política ha assegurat que «el plantejament del projecte com a projecte d'autoconsum per alimentar l'aeroport de Son San Juan, que es troba tan allunyat de Son bonet, ens fa entendre que el seu únic propòsit no és altre que els beneficis de la venda de l'energia produïda mitjançant l'abocament a la xarxa de distribució elèctrica. Si revisem els 16 projectes d'autoconsum que actualment es troben en informació pública a la pàgina de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic veurem que tots ells estan situats al mateix emplaçament on es farà ús de l'energia i mai a més de 550m de distància. El projecte de Son Bonet, en canvi, no esmenta en cap moment la paraula autoconsum ni tampoc que el destí de l'energia produïda sigui l'alimentació de l'aeroport de Son San Juan. El director de l'aeroport internacional no explica en cap moment com transportarà 17,5 MW d'energia al llarg de més de 7 km en una obra de connexió desproporcionada i perjudicial per al medi ambient i el territori».

Així, segons Unides Podem, «fa també un mal servei a la causa del planeta que l'elecció de l'emplaçament estigui situat directament sobre la terra, la qual cosa no és una cosa innòcua perquè l'efecte de la concentració de la calor que produeixen els panells fotovoltaics té com a efecte col·lateral una notable pujada de la temperatura de l'aire de la zona, just davant dels habitatges, que ja han de suportar la contaminació sonora de l'aeròdrom». «Concentració de calor que, a més, fa incompatible la mega instal·lació fotovoltaica amb la vida natural capaç de compensar per ella mateixa l'emissió de CO2 a l'atmosfera», han assegurat.

Des de la formació política, han considerat que, en canvi, «seria molt més beneficiós per a l'eficiència energètica si els panells s'instal·lessin sobre la coberta de naus o edificis, o sobre pèrgoles en aparcaments, ja que en aquests casos no impedeixen el moviment refrigerador de l'aire i en comptes d'incrementar la despesa d'aire condicionat el redueixen, en proporcionar més ombra i aïllament tèrmic als edificis».

Amb tot, segons el partit, «també fa un mal servei a la causa del planeta que se situï el megaparc fotovoltaic en un terreny declarat com a Zona Verda i Espai Lliure Públic (acordat verbalment amb Aena i establit així per part de l'Ajuntament de Marratxí des de fa més de 20 anys) i que és utilitzada com a tal per la població de Marratxí i del municipi de Palma i un nexe de connexió entre nuclis històrics com Pont d'Inca-Son Llatzet, Pla de na Tesa-Cas Capità».

«No podem tampoc acceptar que es digui que els terrenys del Pulmó Verd van ser comprats per Aena quan en realitat van ser producte d'una expropiació forçosa durant la Guerra Civil per part del Bàndol Nacional per tal de crear el primer aeròdrom de Mallorca, que donaria descans als bombarders italians de l'aviació feixista de Mussolini», han recordat.

«Per tot això i en nom de la democràcia i la sobirania popular exigim a Aena que consideri les alternatives esmentades que contribueixin de manera més autèntica i fidel a la causa del Planeta comptant amb la col·laboració de tots actors implicats abans dels interessos immediats d'uns pocs», ha sentenciat Unides Podem.