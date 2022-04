Recuperem Marivent canta les quaranta als Borbons davant el palau ocupat

L'organització REM (Recuperem Marivent) ha duit fins davant el palau que Saridakis va cedir a la ciutat de Palma, el sentiment d'indignació de molts ciutadans de Mallorca per tots els casos de corrupció que envolten la monarquia espanyola i per l'ocupació il·legal de Marivent per la família reial espanyola.

Els membres de REM s'han concentrat davant el palau ocupat i han cantat les gloses 'Domine...', que denuncien, amb ironia i sarcasme, la corrupció de la família Borbón i l'escàndol que significa que ocupin un palau que no és seu, cosa que contravé el desig del pintor grec que va deixar el que havia estat ca seva a la ciutat de Palma.