El Consell de Mallorca obri dues convocatòries d'ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana en material imprès i digital

La Direcció Insular de Política Lingüística ha publicat recentment dues convocatòries de subvencions, una per a empreses i una altra per a entitats, per al foment de l’ús del català en la retolació, l’etiquetatge, l’edició de material imprès i de cartes de restaurant, el marxandatge, les pàgines web i portals d’Internet, així com les aplicacions per a mòbils i tot tipus de plataformes en línia a més dels codis QR. La convocatòria d’empreses està dotada amb 160.000 euros, 10.000 més que l’any passat quan es va esgotar el crèdit disponible, i les entitats disposen de 100.000 euros. Les ajudes es poden demanar fins al 29 d’abril a través de la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

La vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha remarcat que «les ajudes a empreses es varen recuperar l’any passat i varen servir per injectar 150.000 euros a empreses de Mallorca i així incrementar la presència de la llengua pròpia de l’illa al material públic d’establiments de tot tipus. Érem conscients de la necessitat de tornar a donar un impuls ferm a la retolació en català i hi vàrem incloure nous elements que podien ser objecte de subvenció com ara webs, portals d’Internet, codis QR, aplicacions per a mòbils i tot tipus de plataformes en línia».

D’altra banda, el director insular de Política Lingüística, Lluís Segura, ha explicat que les ajudes per a empreses són de mínims i tenen també com a objectiu garantir els drets dels consumidors a gaudir d’un entorn, en l’àmbit comercial i dels serveis, en què la presència ambiental del català convidi el consumidor o l’usuari a emprar aquesta llengua amb normalitat. En aquest sentit ha recordat el dret de rebre en català els documents d’oferta de béns i de serveis, així com la informació general i la publicitat; i el dret de rebre en català els documents relacionats amb la relació comercial o amb el servei contractat (pressuposts, factures, contractes, plaguetes, tiquets de caixa, etc.).

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions activitats realitzades de l’1 de maig de 2021 fins al 30 d’abril de 2022, i poden ser-ne beneficiàries les empreses amb personalitat física o jurídica ubicades en el territori de Mallorca, i les comunitats de béns de Mallorca que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme projectes, activitats o comportaments, o es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció. L’import mínim que es concedeix per sol·licitud és de 1.000 euros i el màxim és de 5.000 euros i mai no pot superar el 60 % del pressupost destinat a l’objecte o objectes subvencionats. La data dels justificants es computa entre l’1 de maig de 2021 i el 30 d’abril de 2022.

Pel que fa als ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les entitats sense ànim de lucre, també tenen per objectiu augmentar la presència del català en el paisatge lingüístic que conformen entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre i garantir el dret a gaudir d’un entorn en què la presència ambiental del català convidi el ciutadà a emprar aquesta llengua amb normalitat; el dret de rebre en català la informació general, i el dret de rebre en català la resta de documents relacionats amb les entitats.

Les actuacions subvencionables són les mateixes que a les empreses i s’han de dur a terme entre l’1 de maig de 2021 i el 30 d’abril de 2022. S’hi poden acollir les entitats associatives o organitzatives, sense ànim de lucre, inscrites de manera definitiva en el registre pertinent de l’illa de Mallorca a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. El procediment per seleccionar les entitats beneficiàries: concurrència no competitiva, això és per ordre d'entrada. L’import mínim que es concedirà per sol·licitud és de 500 euros i el màxim és de 5.000 euros. El termini de presentació de sol·licituds en ambdós casos és fins al 29 d’abril.

Es poden fer els tràmits als enllaços següents:

Empreses: seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=81126

Entitats: seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=81158