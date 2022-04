Empar Bosch, seleccionada com a investigadora del projecte 'Dones fent paisatge' de Tramuntana XXI

L'associació Tramuntana XXI, juntament amb Casa Planas, han seleccionat la presiodista Empar Bosch per al projecte ‘Dones fent paisatge’. Aquest és el resultat de la convocatòria del programa d'investigació ‘Dones fent paisatge: territori, turisme, ruralitat i gènere’, que té l'objectiu d'investigar i sensibilitzar al voltant de la representació visual i simbòlica de les dones pageses i rurals com a reclam turístic, d'un costat, i del seu paper real i gran aportació històrica a la configuració del paisatge i modelació del territori.

Bosch és diplomada en Magisteri, amb Màsters en Comunicació i en Llengües i Literatures Modernes, i doctoranda en Història, Geografia i Història de l'Art; té una àmplia trajectòria en grups d'investigació, treballs de recerca i articles en els temes que tenen a veure amb l'objecte de la investigació: turisme, comunicació i representació de les dones. A més a més, va obtenir el Premi al Millor Treball Periodístic 2018, modalitat text, en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i el Premi Ciutat de Palma 2010 per a projectes d'estudis de gènere.

La missió del projecte ‘Dones fent paisatge’ és fomentar una reflexió innovadora sobre el paper de les dones en la formació, modelació i cura del paisatge i el territori, i confrontar-la amb la imatge i representació que se n’ha fet de les dones com a reclam turístic emmarcat en un paisatge idíl·lic. El projecte que desenvolupi Bosch ha de ser un exercici artístic i antropològic sobre la dona en el món rural, tant com força de treball i de transformació del paisatge, com la utilització de la seva imatge i la seva evolució en el temps.

En aquest cas, es treballarà el cas particular de la Serra de Tramuntana, reconeguda com a paisatge cultural de la UNESCO, pel seu particular paper en la participació en els oficis de muntanya, dones caçadores, ramaderes, carboneres, pescadores i recol·lectores d’oliva. Cal destacar que aquest projecte presenta l’oportunitat de sistematitzar una informació d’alt valor antropològic, que queda ja poc temps per a recollir, els testimonis de les dones que van treballar en oficis de muntanya desapareguts avui dia, com la recollida d’oliva artesanal, la caça tradicional, la pesca artesanal, o l’activitat del carbó.