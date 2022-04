La UIB convoca el III Concurs de Divulgació Científica

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha convocat el III Concurs de Divulgació Científica per promoure la publicació d'articles de divulgació de l'activitat científica i la recerca que es desenvolupen a la universitat. Està adreçat tant al personal docent i investigador com al personal investigador en formació, que estigui matriculat en un grau, màster o doctorat de la UIB, sempre amb coautoria d'un professor d'aquesta.

Tant el text guanyador com tots els altres articles presentats que, segons la decisió del jurat, reuneixin les condicions adients, es publicaran a la web de la Universitat o la plataforma de notícies i articles d'anàlisi escrits per la comunitat acadèmica i investigadora The Conversation. El premi principal pel guanyador del concurs, però, serà de 1.000 euros.

Els articles han de tenir una extensió entre 800 i 1.000 paraules i poden ser escrits tant en català, castellà o anglès. Per presentar-se, s'ha d'enviar l'escrit per correu electrònic a l'adreça <culturacientifica@uib.cat>, abans del 15 de juliol de 2022.