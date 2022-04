El Consell i Mercat Social creen una guia didàctica per impulsar la compra pública responsable

El conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, i el president de l'associació de Mercat Social, Jordi López, han presentat la guia didàctica sobre compra pública responsable «Com afegir criteris socials i ambientals en la contractació pública». Aquesta guia sorgeix del projecte ESS Local, en el marc del Pacte per al foment de l'economia social i solidària i el desenvolupament local als municipis de Mallorca, entre Mercat Social Illes Balears i el Consell de Mallorca, i va acompanyada d'una oferta de formació als diferents municipis de Mallorca.

L'objectiu tant de la guia com de la formació és donar a entendre els contractes reservats i els aspectes socials i ambientals com a criteris d'adjudicació i condicions d'execució dels contractes, essencials per promoure l'economia social i solidària i el desenvolupament local.

«Per primera vegada, les institucions públiques i la iniciativa privada anam de la mà amb el foment de l'economia social i solidària. Ho feim per aconseguir un model econòmic més humà i sostenible, amb valor afegit, i que contribueix a la transformació econòmica», ha explicat Alzamora.

El conseller també ha recordat que, «perquè aquest Pacte tengués èxit, calia un compromís real. La Comissió de Seguiment del Pacte aprova el pla d'actuació anual, i aquest va dotat amb una subvenció nominativa del Consell a Mercat Social perquè el desenvolupi. El 2021 li vam assignar un pressupost de 30.000 euros i el compromís continua el 2022, en què hem augmentat l'aportació i passam a 50.000 euros».

La guia s'emmarca en el Pacte per al foment de l'economia social i solidària, però el conseller Alzamora ha volgut destacar que «el que pretén també és donar suport als municipis en qüestions jurídiques i econòmiques», en línia amb les actuacions del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.

Jordi López ha explicat que aquesta guia neix per «aprofitar el marc normatiu favorable en matèria de contractació pública derivada del desplegament de la directiva europea de contractació pública de 2014 per afavorir l'activitat de les iniciatives de l'economia social i solidària i de desenvolupament local».

En aquest sentit, ha afegit que «les normatives europea, estatal, de les Balears i insular afavoreixen una sèrie de criteris que es poden tenir en compte a l'hora de fer contractes i suposen un canvi de paradigma. Així, estableixen que la contractació pública es pot alinear amb altres polítiques públiques a favor d'objectius socials i mediambientals d'interès per a tota la comunitat. En la pràctica, això vol dir que es poden tenir en compte criteris en aquest sentit en l'adjudicació i execució de contractes, que es poden reservar contractes per a programes d'ocupació protegida per a empreses d'inserció i per a centres especials d'ocupació d'iniciativa social, i que l'adjudicació dels contractes es basa en la millor relació qualitat-preu».

La guia compta amb una part teòrica, exemples i una proposta d'activitats. Es dirigeix a personal tècnic i polític al servei de les administracions locals així com als licitadors potencials de les empreses i organitzacions d'economia social i solidària, que poden fer dels seus principis i valors avantatges competitius per accedir a la contractació pública.