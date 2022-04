Pedals de fang: mobilitat sostenible i cultura del fang

Un total de 35 alumnes de 6è de Primària del CEIP Ses Casis Noves de Marratxí (Mallorca) han recorregut aquest dimarts amb bicicleta els 6,5 quilòmetres que separen el seu centre escolar del Museu del Fang a través del carril bici.

L'activitat, batejada com 'Pedals de fang', està promoguda per la Regidoria de Cultura i el departament d'Educació Viària de la Policia Local de Marratxí, que pretén fomentar l'ús de la bicicleta, conèixer el carril bici i aprendre coneixements bàsics de circulació.

«Els explicam la importància de revisar la bicicleta abans de posar-se en marxa, de dur les rodes inflades, el funcionament dels frens, a més d'explicar-los conceptes com les preferències de pas o com travessar carrers o la convivència amb els patinets», ha explicat el responsable del programa d'Educació Viària de la Policia Local de Marratxí, Miquel Ramis.

Els alumnes, d'11 i 12 anys, han estat escortats en la seva ruta per un furgó policial, agents de policia en bicicleta, a més de diversos professors de suport de la seva escola.

El grup ciclista ha sortit a les 9.00 hores del CEIP Ses Casis Noves i ha arribat una hora després al Museu del Fang, on hi han estat durant dues hores participant en activitats promogudes pels guies d'Amadip Esment entorn del fang per a conscienciar sobre la importància que té la cultura i la terrisseria a Marratxí. Durant la visita han pogut experimentar amb la ceràmica, fer un siurell i conèixer les diferents zones del museu.