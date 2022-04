Les zones d’acampada gestionades per l’IBANAT tendran servei de vigilància nocturna durant la Setmana Santa

L’Institut Balear de la Natura (IBANAT) comptarà amb un servei de vigilància nocturna durant els períodes de Setmana Santa i de Sant Joan a les tres zones d’acampada que gestiona, amb l’objectiu de garantir el compliment de l’aforament i vetlar per a què es compleixi la normativa d’ús dels espais.

Durant les cinc nits del període de Setmana Santa, així com durant les festes de Sant Joan, el servei de vigilància nocturna cobrirà les hores en què el personal d’IBANAT no treballa a les zones d’acampada. Les tasques que es duran a terme consistiran, principalment, en el control d’aforament dels espais i garantir el compliment de la normativa referent a renou, molèsties i ús del foc que regeixen les zones d’acampada.

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana i ha recordat «que gaudir d’un espai natural protegit comporta unes responsabilitats col·lectives, que són les de garantir que l’empremta que hi deixem sigui la menor possible». Mir ha agraït la tasca que du a terme el personal de l’IBANAT «per assegurar que l’ús públic no interfereixi en la conservació dels valors naturals i patrimonials dels espais».

Les tres zones d’acampada que gestiona l’Institut són Sa Font Coberta (amb 200 places), Es Pixarells (50 places) i Marjanor, amb 200 places més. Cal recordar que l’ús del foc, si no s’indica el contrari, hi està permès, però s’ha de fer a les torradores habilitades. Igualment, les taules per menjar-hi no es poden reservar i s’ha de tenir en compte que, aquelles destinades a persones amb mobilitat reduïda, només es podran ocupar si no hi ha gent que les necessiti.