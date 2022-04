PalmaActiva torna a reactivar el comerç local amb els vals descompte

El batle de Palma, José Hila, i el regidor de Promoció Econòmica i Treball, Rodrigo Romero, han presentat aquest dimarts una nova campanya de vals de PalmaActiva per dinamitzar el comerç de Palma.

Hila i Romero han presentat la iniciativa acompanyats pel president de la Cambra de Comerç de Mallorca, Antoni Mercant; el director de Comerç de l'Ajuntament de Palma, Fabrizio Di Giacomo; el director general de Comerç del Govern, Toni Piñol; el president d'Afedeco, Toni Gayà; el vicepresident de Pimem-Comerç, Miquel Àngel Salvà; i Mateu Cunill, de la junta directiva de Pimeco.

Durant la presentació, Romero i Mercant han afirmat l'acord mitjançant el qual la Cambra de Comerç de Mallorca proporciona la plataforma de la campanya, que formalitzarà l'adhesió de comerços i la validació dels tiquets de compra.

El batle ha ressaltat la voluntat del Consistori de col·laborar per millorar l'actual situació, per tant, s'està en contacte directe amb el sector turístic, és potència l'obra pública i es dona suport al petit comerç.

Per la seva banda, Romero ha destacat que aquesta convocatòria de vals pretén ajudar a autònoms i petites empreses com a mesura de dinamització per reactivar l'economia local, especialment després de la crisi generada per la pandèmia.

El regidor ha explicat que tant els comerços com la ciutadania haurien expressat el desig que aquesta campanya de vals tornés a posar-se en marxa.



«Esperam igualar la bona acollida de la campanya de 2021, quan els vals tengueren un impacte al sector de més de dos milions d'euros», ha indicat.

La ciutadania obtindrà 15 euros de descompte per una compra mínima de 30 euros. A més, han afegit, el nombre màxim de vals que podrà gastar una persona serà de quatre. Romero ha explicat que els comerços podran adherir-se a la campanya després de Setmana Santa, entre el 27 d'abril i el 16 de maig.