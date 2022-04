UOB: «Volem tots els nivells de català a les proves lliures de les EOI»

En el BOIB número 20 de dia 8 de febrer de 2022 va sortir publicada la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 31 de gener de 2022 per la qual es convocaven les proves de certificació de nivell dels idiomes de les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) de les Illes Balears per a l’any 2022. Aquesta resolució regula les convocatòries de maig-juny i setembre de 2022.

El sindicat UOB denuncia que «la sorpresa va ser que pel que fa a català només es convocaven els nivells de A2 i C1 en la modalitat de prova lliure».

Per això, la UOB Ensenyament es demana «quin és el motiu d'aquesta retallada en l'oferta de certificació de nivell de la llengua pròpia d'aquesta terra».

«No s'entén de cap manera que aquesta mesura respongui a criteris pressupostaris quan les persones que s'inscriuen a les proves lliures paguen la corresponent taxa administrativa que ja contribueix a sostenir econòmicament les diferents convocatòries. Atenent a la situació d'emergència lingüística i a la dinàmica demogràfica de les nostres illes com a terra d'arribada de persones no catalanoparlants tampoc entenem a què respon aquesta reducció de les possibilitats d'obtenir una certificació acadèmica oficial», han explicat.

Així, consideren «imprescindible» que l'oferta de la modalitat lliure contempli tots els nivells ja que «només d'aquesta manera es permetrà la integració social, cultural i laboral de les persones nouvingudes».

Si ho analitzam des de les implicacions que té aquesta retallada per als docents, la UOB explica que no s'admet la hipotètica justificació que la convocatòria paral·lela de proves lliures de certificació que es convoquen des de la Direcció General de Política Lingüística ja cobreix tota l'escala de nivells. Les grans diferències que hi ha entre el nivell de C2 de català d'una EOI o el nivell de C2 de català de la DG de Política Lingüística són:

Els dos certificats no tenen el mateix pes en els diferents barems de mèrits de les llistes d'interins i del concurs de trasllats.

Llistes d'interins: C2 Català EOI= 5 punts / C2 Català DGPL= 2,5 punts.

Concurs de trasllats: C2 Català EOI= 4 punts / C2 Català DGPL = 2 punts.

La convocatòria de l'EOI permet l'oportunitat d'anar a setembre de les parts no superades mentre que la convocatòria de la DGPL no.

Pels motius exposats i per una qüestió de sentit de país, la UOB demana a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres que rectifiqui i cara a la convocatòria de les proves lliures d'EOI de 2023 inclogui tots els nivells de català. «Perquè així consti, hem entrat una instància a Conselleria via registre», remarquen.

«Davant qualsevol menysteniment de la llengua catalana per part de l'administració, des d'UOB Ensenyament continuarem lluitant perquè la llengua pròpia d'aquesta terra tengui la màxima consideració en tots els actes que es derivin de l'administració», han conclòs.