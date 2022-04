Més del 90% dels nostres lectors consideren que, davant l'emergència lingüística, cal dir «prou!» i exigir poder viure en català

Majoria clara i contundent. El 91,04% dels nostres lectors consideren que els partits que donen suport al Govern banalitzen la creixent marginació del català que es viu a les Balears i que per això «cal dir 'prou!' i exigir poder viure en català».

Per contra, només el 8,96% dels lectors consideren que els partits «fan tot el que poden des de les institucions per promocionar l'ús social de la llengua».

Dret a viure en català

'Prou! Tenim dret a viure en català'. Amb aquest lema, més de 300 persones es varen concentrar dissabte de la setmana passada a Palma per reclamar una major implicació en la defensa de la llengua i l'exigència de poder viure en català.

Convocats per Enllaçats per la Llengua, i amb l'adhesió d'una quinzena d'entitats, els manifestants reivindicaren «la normalitat d'aquesta llengua a les Balears per a poder viure plenament en català». La concentració es va reproduir a la resta de territoris de parla catalana.

Segons explicà Carles Cabrera, secretari de normalització lingüística de l'STEI Intersindical, «la clau per a aconseguir la normalitat del català, no sols a les aules, sinó també a nivell social, en qualsevol cas, la tenen els parlants, que han de ser ferms en la seva defensa i en el seu ús».

Així, com es desprèn de les respostes dels nostres lectors, una gran majoria considera que cal fer front a la creixent marginació del català. I per això, també cal la implicació de les administracions i que es prenguin seriosament la necessitat de defensar la llengua.