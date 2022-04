Les reserves hídriques de les Balears se situen al 58% el mes de març

Les reserves hídriques de les Balears s'han situat al 58% el mes de març, un punt per sota del mes anterior però un per sobre del 2021. Destaquen les Unitats de Demanda (UD) d'Artà i el Pla per ser les úniques, de les 10 de l'arxipèlag, que han continuat en escenari de prealerta.

Per illes, hi ha hagut un lleuger ascens a Eivissa, que ha passat del 57% al febrer al 58% al març, i lleugers descensos a la resta, ja que Mallorca ha passat del 59% al 58%, Menorca del 57% al 56% i Formentera del 52% al 48%.

Les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) han indicat que el març ha estat humit, amb una mitjana de 66,5 litres per metre quadrat (l/m2), quan la mitjana històrica és de 35,9 l/m2. A Eivissa, han plogut 132,3 l/m2 i a Formentera 97,8 l/m2. A Menorca han plogut 50,8 l/m2 i Mallorca 60,3 l/m2.

Pel que fa al percentatge de precipitació interanual, les Balears han estat 12 punts percentuals per sobre de la mitjana històrica. Per illes, a les Pitiüses s'han situat un 36% per sobre, a Menorca han estat 20 punts per sobre i a Mallorca un 8%.