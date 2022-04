Armengol: «Som líders en turisme sostenible per excel·lència i volem ser la primera destinació circular del món»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reivindicat aquest divendres que les Balears és «líder en turisme sostenible per excel·lència» i ha reiterat la voluntat de convertir-se en «el primer destí circular del món».

Armengol ha participat aquest divendres en el Palau de Congressos en la clausura de la Cimera de Destins Sostenibles que han organitzat el Consell de Mallorca i l'Organització Mundial del Turisme.

La líder de l'Executiu ha insistit que la sostenibilitat és «inherent» a les Balears encara que ha advertit de la necessitat de «no conformar-se» i avançar en millorar la qualitat del model turisme des de la base de la sostenibilitat econòmica, social i ambiental i la digitalització.

Per part seva, la vicepresidenta del Govern estatal i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha remarcat que l'Estat podrà recuperar aquest estiu el 80 per cent dels turistes internacionals de 2019 amb el lideratge de les Balears, que aquesta Setmana Santa ja s'haurà situat per damunt de les xifres de 2019 en alguns segments.

Calviño ha reivindicat la importància de les inversions públiques per modernitzar el sector turístic i que, d'aquesta manera, l'Estat sigui líder mundial, tant en competitivitat com en creació de llocs de feina, i exemplar de sostenibilitat i circularitat.

La ministra ha destacat la unanimitat del sector turístic, «la joia de la corona econòmica», en relació amb una Setmana Santa «molt forta» i a un inici «molt positiu» de la temporada turística.

En la mateixa línia, la presidenta del Govern ha argumentat que les Balears tendrà una «magnífica» Setmana Santa i «una molt bona temporada turística» perquè «el sector s'ha preparat bé».

La presidenta ha apuntat que tant els dons europeus com la normativa turística que s'està teixint en les Balears permetran, entre altres mesures, la transformació del model, en la qual s'està treballant des de fa anys.