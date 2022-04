El 34 per cent dels adolescents de les Balears fa un ús excessiu d'Internet i les xarxes socials

El 34 per cent dels adolescents de les Balears fan un ús excessiu d'Internet i les Xarxes Socials, segons un estudi d'Unicef en col·laboració amb el Govern sobre l'impacte de la tecnologia en la infància i en l'adolescència.

Segons ha informat la Conselleria d'Educació i FP, el conseller Martí March i la presidenta d'Unicef Comité Balears, Mercedes del Pozo, han presentat aquest divendres l'informe 'Impacte de la Tecnologia en l'Adolescència. Relacions, Riscs i Oportunitats'.

Aquest informe recull les opinions de més de 50.000 estudiants d'ESO de 265 centres de tot l'Estat, 3.000 d'ells a les Balears. La participació ha estat voluntària i confidencial i les dades foren recollides entre novembre de 2020 i març de 2021 a través d'un qüestionari en línia en les mateixes aules. En el cas de les Balears han participat 14 centres amb una mostra de 2.982 estudiants d'entre 11 i 18 anys.

Entre les principals dades que mostra l'estudi destaca que el 90,4 per cent dels joves es connecta a Internet cada dia i la majoria, el 96,9 per cent, afirma que la xarxa els fa sentir alegria, mentre que el 81,6 per cent i el 80,3 per cent experimentes relax i diversió, respectivament.

El 24,4 per cent dels enquestats assegura tenir discussions amb els seus pares amb culpa de la tecnologia almenys una vegada per setmana i només el 31,5 per cent dels alumnes de l'estudi tenen límits o normes d'ús d'internet o pantalles per part dels pares.