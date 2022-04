La campanya 'Avui per demà' llança un manifest per a recollir adhesions de col·lectius i entitats

La campanya 'Avui per demà', per a impulsar la Iniciativa Legislativa Popular de Benestar de les Generacions Presents i Futures llança un manifest per a recollir adhesions de col·lectius i entitats a aquesta campanya que pretén llançar una proposta de Llei, que surt de la ciutadania amb l'objectiu de comprometre els poders polítics amb la seva responsabilitat per garantir el benestar de les generacions futures.

Això és, que les decisions polítiques que es prenguin avui, tenguin en compte una mirada a llarg termini dels seus efectes i com aquests han de comprometre's en garantir el futur de les properes generacions.

La campanya d'adhesions d'entitats ve a sumar-se a la recollida de signatures que està ara mateix en marxa arreu del territori de les Illes i que pretén aconseguir les 7.500 signatures necessàries perquè aquesta llei popular pugui ser defensada al Ple del Parlament.

Les entitats poden adherir-se a través d'aquest formulari.

Manifest de suport a la Iniciativa Legislativa Popular 'Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures de les Illes Balears':

El món s'encamina cap a un escenari ecològic complex. No tenim manera de saber, encara, de quina magnitud seran els canvis; sí que sabem, però, que tendran un impacte significatiu en les nostres vides i en la de les generacions futures.

Així com les decisions preses les darreres dècades del s. XX i la primera del XXI han condicionat negativament el desenvolupament de les societats actuals, les accions del present condicionaran l'esdevenir de les generacions del futur.

Des de la solidesa democràtica i el sentit cívic i social d’una societat madura i responsable, tenim l'obligació moral i política d'actuar avui per assegurar la vida dels nostres fills i nets, sota el mandat de justícia intergeneracional.

Aquesta Llei de Benestar per a la Generacions Futures neix amb la voluntat de fer tot el que estigui a les nostres mans pequè que infants i joves d'avui i els que vendran demà, que viuen o vulguin viure a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, gaudeixin d'un entorn ecològic digne i òptim, base imprescindible per a qualsevol benestar econòmic i social.

Per tot això, com a entitat membre d’aquesta societat, donam suport a aquesta iniciativa legislativa popular, que surt del poble amb l'objectiu de comprometre els poders polítics a un debat real tenint en compte la seva responsabilitat per garantir el benestar de les generacions futures.

Donam suport a aquesta proposta de Llei perquè: