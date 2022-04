La Fundació Marilles reclama afegir l’Illa del Sec a la fusió de les reserves marines del Toro i Les Malgrats

La Fundació Marilles –juntament amb altres organitzacions com WWF, Greenpeace, GOB, Save the Med, Amics de la Terra, MallorcaBlue i Oceana– fa «molt temps» que reclamen la fusió de les reserves marines del Toro i Les Malgrats, així com la seva ampliació a l'Illa del Sec. Actualment, la Conselleria de Pesca està tramitant l'ampliació i fusió de les reserves, però la Fundació lamenta «que s'hagi negat a incorporar l'Illa del Sec», han declarat en un comunicat.

És per això, que les entitats han decidit respondre col·lectivament a les propostes del Govern amb tres peticions principals. Aquestes són augmentar la superfície total protegida, augmentar la superfície declarada com altament protegida i assegurar un nivell de finançament adequat per a garantir la gestió eficaç de la reserva marina, com són fer seguiment, vigilància i control.

Per altra banda, consideren que «les tres peticions són també aplicables a unes altres AMP de les Illes Balears», han explicat. A partir d'una recerca, «encara que la majoria de les AMP han tingut un bon rendiment, la gran majoria estan rendint per sota del seu potencial en termes de millora dels recursos pesquers, conservació d'hàbitats i espècies vulnerables, provisió d'oportunitats d'oci i esbarjo, i augment de la capacitat de reaccionar i respondre millor als impactes del canvi climàtic», han anunciat.

L'establiment d'una xarxa sòlida i ben finançada d'AMP és una eina essencial per a garantir que la mar de les Balears es trobi en un excel·lent estat de conservació, ple de peixos i de vida. Tot i que consideren que les illes «ho estan fent bé en comparació amb altres regions del Mediterrani», «encara estan lluny de complir l'objectiu 30x30: tenir el 30% de la mar protegida per a 2030 i un terç d'aquesta superfície (és a dir, el 10% de la mar) designat com altament protegit».

Les dades que han publicat revelen que, «encara que entre el 16% i el 18% de la mar Balear compta amb alguna mena de protecció legal (aquest percentatge s'eleva al 40% dins de les aigües gestionades pel govern balear), només entre el 0,16% i el 0,20% de la mar Balear està altament protegit». Per això recalquen que «caldria multiplicar per 50 per aconseguir l'objectiu del 10% en 2030» aquesta superfície.

«Els recursos financers i humans invertits en les reserves marines de les Illes Balears són insuficients per aconseguir els objectius per als quals han estat creades i tots els beneficis addicionals que es deriven», han denunciat des de la Fundació. «El nivell actual de finançament és probablement un terç dels fons necessaris», així com «la majoria d'aquests beneficis van al turisme, però també a la flota local i als seus residents i visitants», han conclòs.