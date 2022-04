Retirades més de cinc tones de residus d’una cinquantena d’espais litorals de Menorca gràcies a l’Impost de Turisme Sostenible

El projecte ‘Millora de la qualitat dels espais litorals de rellevància ambiental de les Illes Balears’, finançat a través de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS), ja ha permès trcollir fins a 5.749,3 kg de residus, actuant a 54 espais litorals de Menorca. Aquesta feina és «imprescindible per mantenir els valors ambientals de les nostres platges, per una banda, i per l’altra, conscienciar a la gent que les visita de la necessitat de deixar-hi la menor empremta possible si volem que les generacions futures també les puguin gaudir», ha declarat el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir.

De moment, per materials, el que més s’ha recollit ha estat fusta (2.657,1 kg), seguit de rebuig (1.791,5 kg) i plàstic (1.144,6 kg). Altres materials que s’han comptabilitzat han estat els envasos (66,3 kg), el vidre (61,5 kg), ferro (27,4 kg) i teixits (0,9 kg).

Aquest projecte «té una durada de 24 mesos a totes les illes i té l’objectiu de millorar la qualitat ambiental de les platges, cales, hàbitats litorals naturals i de les espècies que els ocupen mitjançant feines de neteja, manteniment i millora de llocs situats en espais de rellevància natural», ha concretat el director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó.