Tres webs del TOP 10 de portals de gastronòmics i experiències culturals són en català

Les webs menorquines de Sa Cooperativa del Camp i Cómete Menorca han estat premiades amb el guardó Top Websites for Foofies Travelers, un reconeixement atorgat per l'Institut Internacional de la Gastronomia, la Cultura, les Arts i el Turisme als millors portals que ofereixen continguts relacionats amb la gastronomia i les experiències culturals.

El portal de Sa Cooperativa del Camp de Menorca ha estat guardonada en la categoria d'Experiències Educatives, Inclusives i Familiars, mentre que la web de Cómete Menorca ha resultat guardonada en la categoria de Facilitat d'Ús. En total, han estat premiades deu webs de gastronomia de totes les regions europees i mundials.

La web de Sa Cooperativa del Camp aposta per oferir els seus continguts en dues llengües, el català i el castellà, mentre que la de Cómete Menorca, només ho fa en espanyol. De fet, tres de les webs que es troben en el Top 10 de portals de gastronomia i experiències culturals estan disponibles en català.

A la de Sa Cooperativa del Camp de Menorca, se li uneixen les dues webs catalanes de NJOYU Catalonia, premiada amb el guardó Experiències Intersectorials que Involucren Múltiples Parts Interessades, i Experience Catalonia, premiada per donar suport a petites empreses en la provisió d'experiències de qualitat.

El TOP 10 de webs es completa amb el premi per l'Accessibilitat dels Viatgers Internacionals per Food Walk (Aarhus-Dinamarca); el premi a la interfaç cautivadora va ser per a Rhode Trip (Egeo del Sur); el premi a la Promoció del Premi Regió Europea de la Gastronomia per Taste Savo (Kuopio); i el premi a la Contribució a la Sostenibilitat fou per a Taste Slovenia (Slovenia); el premi a la Promoció de Productes Alimentaris Locals per Taste Coïmbra Region (Coímbra) i el premi a la Qualitat d'Informació, Imatges i Fotografies per Visit Trondheim (Noruega).

L'objectiu d'aquests guardons és reconèixer i donar visibilitat a les millors webs gastronòmiques que ofereixen continguts relacionats amb la cultura i el desenvolupament sostenible del territori, incentivant la creació d'experiències gastronòmiques noves i originals.