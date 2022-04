Aprovat el primer Reglament de Centres d'Atenció Infantil de 0 a 3 anys de Mallorca

El Ple del Consell ha aprovat amb 16 vots a favor i 13 en contra el que serà el primer Reglament de Centres d'Atenció Infantil per a nins de 0 a 3 anys de Mallorca. I ho ha fet amb la presència de representants de les entitats implicades en l'elaboració del document, com ara: l'Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB), la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes (FAPA Mallorca), l'Assemblea 03 Illes Balears i PIMEM; algunes de les quals han pogut intervenir a la sessió extraordinària.

La consellera de Drets Socials i presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Sofia Alonso, ha destacat la importància de la passa que s'ha donat, ja que «comptar amb una normativa per regular aquest tipus de centres era una demanda i una necessitat històrica, a més d'una prioritat per al Consell. Agraïm a tots els agents, famílies i entitats participants la seva actitud proactiva, la seva col·laboració i les aportacions per poder fer-ho realitat».

El primer Reglament per a Centres d'Atenció Infantil de Mallorca, i el segon d'aquestes característiques en aprovar-se a tot l'Estat després de Menorca, unifica els requisits bàsics de funcionament de les anomenades «escoletes no educatives» i marca les pautes que han de complir quant a espais, instal·lacions, ràtios, seguretat, horaris, formació o nombre de professionals en plantilles, entre d’altres.

El text contempla, a més, la creació d'una base de dades accessible des del Registre Unificat dels Serveis Socials, on es podrà consultar quins són els centres que compleixen amb la nova regulació. Fet que donarà seguretat als mateixos centres, als seus professionals, usuaris i a les prop de 4.000 famílies que ara mateix recorren al servei.

L’objectiu durant tot el procés d'elaboració de la normativa per aquests espais no dependents d'autorització de l'administració educativa, segons ha explicat Alonso, «ha estat el d’establir un punt de partida a partir del qual poguem garantir que els infants de fins a tres anys rebin la millor atenció, vetllant pel seu benestar i seguretat i assegurant la conciliació familiar».

D’acord amb aquesta idea s’han mostrat les representants de l’Assemblea 03 Illes Balears, María José Jiménez; d’Escola Catòlica de les Illes Balears, Llúcia Salleras; i de l’Associació d’Empresaris d’Escoletes, Guarderies i Espais Infantil 0-6 de PIMEM, Francisca Picornell. En la seva intervenció durant la sessió plenària han coincidit que és molt important i necessari regular el funcionament dels centres d’atenció infantil perquè els nins de fins a 3 anys puguin optar a un servei d’atenció i cura que els protegeixi i vetlli pels seus drets i benestar i que aquest reglament és un punt de partida, tot i que queda camí i feina per fer.

El següent tràmit serà sotmetre el text a audiència pública, moment en el qual

associacions, federacions, corporacions locals i la resta d'administracions territorials amb competències en aquest àmbit, podran presentar les seves al·legacions i acabar de perfilar el que serà el document definitiu.

Una vegada aquest estigui disponible, tots els centres tendran un termini de cinc anys per a adaptar-se. Amb la finalitat que puguin continuar amb la seva activitat, l’IMAS contemplarà en el seu pressupost de 2023 una nova línia d’ajudes adreçada a tots aquells que hagin d’adequar-se a la nova norma.