Els regidors de Més per Menorca llancen un crit unànime a favor de la nova Llei Menorca Reserva de Biosfera

Representants de L’Entesa de Ferreries, del PSM Ciutadella, d’Ara Maó, de Som Es Castell i de L’Entesa des Mercadal i Fornells han mostrat el seu suport a la nova Llei Menorca Reserva de Biosfera. «Des de l'Ajuntament consideram molt positiva la Llei Reserva de Biosfera per fer valer la condició de Menorca com a reserva i poder remarcar aquest fet diferencial davant la resta d'Illes Balears. Creiem que és necessari disposar d'un instrument normatiu que treballi pels nous reptes socials, ambientals i econòmics i avançar cap a l'Agenda 2030», ha declarat la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ciutadella, Maria Jesús Bagur.

«Aquesta llei incorpora mesures tan necessàries com garantir la dotació econòmica per tirar endavant amb les actuacions previstes, i això ens ha de permetre gestionar els recursos de Menorca des de Menorca i poder donar suport a sectors econòmics clau per aquesta Reserva de Biosfera», ha destacat Bagur. Així com la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament des Castell, Marisa Álvarez, ha afirmat que «el fet que sigui el Consell Insular qui la lideri, ens ajudarà a gestionar-la de manera més eficient i sobretot més propera als menorquins i menorquines».

«Els temes que s'han d'afrontar, com l'emergència climàtica, la massificació turística, els recursos hídrics, el sanejament, etc. fan que a part d'entendre la Reserva com a via de conservació del paisatge i per temes turístics, es pugui desenvolupar com a l'eina que necessita l'illa per a una gestió especialitzada d'una Reserva amb característiques específiques que la defineixen», ha afegit Álvarez. Així i tot, ha volgut recordar que «el Consell té limitacions pressupostàries, per això, la regulació dels reptes a afrontar s'ha de fer des del mateix Consell amb un finançament just per part de la resta d'administracions».

«La Llei Reserva de Biosfera és una eina absolutament necessària, tenim una declaració com a Reserva de Biosfera aconseguida a partir de la implicació de molta gent, molts ciutadans, molts agents socials, que vam creure en la necessitat d'aquestes figures de protecció», ha declarat la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Maó, Conxa Juanola. «En aquests moments, hi ha moltes de les idees que es desprenen d'aquesta reflexió comunitària entorn de la necessitat de preservar el nostre territori i els nostres recursos naturals per a les generacions futures amb les quals estem tots d'acord a Menorca, però necessitam tenir els instruments que facin possible prendre decisions sense estar condicionats per altres normes», ha recalcat.

També, el portaveu de l'Entesa des Mercadal i Fornells, Joan Pallicer, ha afirmat que «després de quasi 30 anys de la declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera, aquesta llei establirà el marc normatiu necessari i garantirà un finançament específic per fer efectius els compromisos adquirits amb aquesta declaració». «És l'element essencial per reforçar les competències del Consell Insular de Menorca en matèria ambiental i, d'ara endavant, marcarà les línies d'actuació en totes les altres àrees de gestió de forma transversal i ineludible», ha destacat.

Finalment, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ferreries, Biel Janer, ha recordat que ara s’ha «d’apostar per posar eines per regular i és necessari que hi hagi una llei per vetllar pel seu bon funcionament. I si és el cas, posar límits per preservar una Menorca sostenible per molts anys».