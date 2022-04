CCOO Ensenyament demana a Educació «seny i mesura» per a la correcta implementació dels nous currículums

La Federació d'Ensenyament de CCOO demana que el nou model curricular s'apliqui un cop realitzada la formació del professorat i amb la incorporació dels recursos suficients respecte al professorat als centres; tant el personal complementari com els mitjans materials i didàctics adients. «La formació del professorat en la implementació dels nous currículums s'ha de fer, i ha de ser, en temps lectiu, també la dels equips directius i de la inspecció educativa, de manera que permeti l'impuls de totes les seves potencialitats i no es quedi la LOMLOE en simple canvi burocràtic i de llenguatge», ha declarat el secretari general d'Ensenyament, Mario Devis.

Encara que considerin «que el nou enfocament educatiu dels ensenyaments suposa un avanç positiu», creuen que les decisions presses «en l'aplicació poden ser contraproduents, ja que les publicacions dels currículums es faran durant el mes d'abril»; és a dir, «massa tard», han afegit.

«Des del nostre punt de vista hi ha precipitació en la implementació dels nous currículums proper curs 22-23 i manca de planificació: a hores d'ara, només s'ha aprovat el currículum d'infantil i encara s'estudien les al·legacions al currículum de primària. Ens falta tot el gruix més important i extens dels currículums: secundària i batxillerat», han declarat. En aquest sentit, des de CCOO Ensenyament consideren «indispensable que el nou model curricular proposat es desenvolupi conjuntament amb la necessària formació permanent en temps lectiu del professorat, dels equips directius i de la inspecció educativa, i una proposta de calendari raonable per a realitzar-la».

Per altra banda, també exigeixen «la necessària i suficient dotació pressupostària en professorat, personal educatiu i mitjans materials que permetin a l'ensenyament públic respondre amb èxit als desafiaments que planteja aquest enfocament». «La planificació que s'ha fet des de la Conselleria d'Educació no s'ha tingut en compte la necessària formació pedagògica i didàctica que s'ha de realitzar en els mateixos centres, adaptada als diferents projectes per tal de formar al docent en les metodologies associades als projectes educatius específics de cada centre», han denunciat.

Per això, han demanat «a la Conselleria seny i mesura», per tal de no causar «molts problemes organitzatius, i un important excés de càrrega burocràtica», han indicat. «Ens sembla molt més raonable prorrogar la implementació dels currículums, dotant de la màxima flexibilitat, més formació als centres i un augment de recursos humans i materials; per així assegurar la qualitat dels ensenyaments i una correcta transició al nou model educatiu», han conclòs.