Més per Menorca exigeix una data definitiva per a la construcció del nou centre d'FP de Ciutadella

Més per Menorca ha demanat aquest dilluns al Govern que es posi data definitiva al començament de les obres del nou centre integrat de Formació Professional (FP) de Ciutadella. Aquest projecte va ser aprovat amb el suport dels menorquinistes, a canvi que aquests donessin suport als pressupostos de les Balears per al 2019.

El diputat Josep Castells ha recordat que el febrer del 2018 es va presentar l'avantprojecte de construcció del centre integrat d'FP a l'antiga estació marítima de Ciutadella i es va prometre que estaria en marxa el curs 2020/2021. «Des de llavors, el Govern ha anat anunciant endarreriments i es va passar de parlar de tenir-ho tot a punt per al curs 2021/2022, a prometre la licitació de les obres per a finals del 2021 o principis del 2022», ha denunciat.

En aquest sentit, ha anunciat que durant el Ple del Parlament d'aquestdimarts exigirà, en una pregunta oral dirigida la presidenta de l'Executiu autonòmic, Francina Armengol, que indiqui una data definitiva per començar la construcció del nou edifici. «No podem passar per alt aquests incompliments i hem de continuar insistint per això, en aquesta ocasió, demanarem a la presidenta un compromís sobre quan començaran les obres, quan estaran acabades i quan començaran les activitats en aquest nou centre», ha explicat Castells.

«Estem davant d'una obra necessària que es va anunciar a so de bombo i platerets i que està sumant demores, amb el perjudici que suposa per a la formació professional dels nostres joves», ha concretat. També, ha recalcat que el nou centre hauria de permetre integrar tota l'oferta formativa existent d'hostaleria i turisme, així com fer possible l'inici a Menorca de l'oferta d'indústries alimentàries, que fins ara no existeix.