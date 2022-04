[VÍDEO] «Deim 'prou!' a l'estratègia política i judicial de marginació del català»

Aquest dissabte s'ha fet una concentració en favor de la llengua catalana amb el lema 'Prou! Tenim dret a viure en català'. Més de 300 persones, representants de les entitats convocants i adherides, hi han participat.

Marisa Cerdó, professora de l’IES Son Pacs, dinamitzadora cultural i militant per la llengua, ha llegit el manifest que comença denunciant: «Aquests darrers anys vivim una nova embranzida contra qualsevol intent de normalització de la llengua catalana als territoris en què és llengua pròpia. A les Illes Balears col·lectius espanyolistes també estan judicialitzant el sistema educatiu pel que fa a l’ús vehicular del català a les aules, amb l’objectiu de minimitzar al màxim l’ús de la nostra llengua a l’ensenyament».

El manifest també recorda que «El Govern de les Illes Balears va estar a punt d’afegir a la Llei d’educació –poca broma!– que el castellà fos llengua vehicular de l’ensenyament. El Govern espanyol limita l’ús del català i la resta de llengües que no siguin l’espanyol» i considera que «És evident que hi ha una estratègia política i judicial de marginació del català a tot el territori, davant la qual deim prou! Hem d’assumir, amb totes les conseqüències, que tenim el dret inalienable i innegociable de viure plenament en català a qualsevol indret del domini lingüístic».

El manifest llegit per Cerdó conclou que «Cal que disposem de les eines legals i materials necessàries per a poder acollir a la nostra comunitat lingüística les persones que venen a viure aquí. Encoratjam tothom a viure i treballar plenament en català. No amagam la llengua i afirmam que respondrem a qualsevol agressió. Quan toquen un parlant de català, és tota la comunitat lingüística, que agredeixen. Les nostres institucions s’han de comprometre de manera inequívoca amb la plena restitució i normalització de la llengua catalana, l’han d’integrar en l’acció de govern, han de fer feina de manera concertada posant en comú coneixements, experiències i recursos. No menyspream cap llengua ni tampoc admetem que es menystingui o es limiti la nostra. Monitoritzarem les iniciatives i accions a les nostres institucions i, si escau, els retirarem el nostre suport si no són capaces de garantir els drets de la comunitat catalanoparlant. Han de ser valentes davant les agressions contra la llengua».

Podeu escoltar la lectura íntegra del manifest en el següent vídeo: