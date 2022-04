Les associacions d'arts escèniques critiquen que el Govern destini 200.000 euros als Premios Max de la SGAE

Les associacions d'arts escèniques de les Balears han mostrat aquest divendres malestar pel fet que el Govern destini 200.000 euros als Premios Max que se celebraran a Menorca ja que, segons han assegurat, es tracta d'una «festa privada». En aquest cas, una festa privada que no respecta la llengua pròpia de les Balears ni el topònim oficial de Maó.

En concret, han criticat les declaracions del conseller de Cultura i Universitats, Miquel Company, en què es va referir als Premios Max com «un aparador magnífic per a les Balears amb contrastats beneficis econòmics».

«Encara no sabem si és una broma de mal gust o la ignorància més absoluta de la realitat del nostre sector», han dit, abans d'apuntar que el principal problema de les arts escèniques a les Balears és la «invisibilitat». «Ningú no contractarà la nostra feina si no l'ha vista i la desconeix», han lamentat.

«Els Premios Max no serveixen de res per a les arts escèniques de les Balears», han manifestat. En aquesta línia, han remarcat que «el nostre aparador natural» hauria de ser la FiraB! que, segons han lamentat, «no compta amb el finançament necessari i no l'ha tengut mai».

«La FiraB! hauria de ser l'esdeveniment teatral més important de la comunitat, un acte que, amb els recursos necessaris, serviria per a donar visibilitat a la nostra feina, fet que es traduiria en un reforç per al sector i també un prestigi cultural», han remarcat.

Les entitats s'han referit novament als Premios Max per a criticar el sistema «centralista» de nomenaments de la SGAE. «No hi ha hagut cap finalista de les Balears, cosa que fa pensar que aquí no es fa feina de qualitat, però sí a Andalusia, Galícia, País Basc, País Valencià o Catalunya».

Tot i això, han apuntat el fet que «els nostres representants, en lloc de defensar-nos a Madrid, on mai han aconseguit res en benefici de les arts escèniques de les Balears, ara ens apunyalen per l'esquena».

«Costa entendre que el pressupost de la FiraB! no arribi ni al 5% del que el Govern inverteix en esdeveniments privats, que no aporten res ni al sector de les arts escèniques ni a cap altre», han insistit.

Cal destacar que no és el primer pic que hi ha polèmica per les «festes privades» que subvenciona el Govern a les Balears. La festa de LOS40, que es va celebrar a Palma l'any passat, també va ser molt criticada.